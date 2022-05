Konami stelt grote update eFootball 2022 uit en annuleert betaalde content

Konami stelt contentupdate v1.0.0 en de mobiele versie van eFootball 2022 uit naar de lente van 2022. Daarnaast wordt de betaalde Premium Player Pack geannuleerd. Klanten die een pre-order geplaatst hebben voor de dlc voor de anderszins gratis game krijgen automatisch hun geld terug.

Versie 1.0 van eFootball 2022 stond gepland voor 11 november van dit jaar, maar volgens Konami is de geplande content nog niet op het gewenste kwaliteitsniveau. De uitgever en ontwikkelaar werkt momenteel nog aan de beloofde Creative Teams-gamemodus die met de update geïntroduceerd zou worden. Daarnaast zou eFootball 2022 cross-play krijgen en uitkomen voor mobiele platformen; ook dat is uitgesteld naar het voorjaar van 2022.

Pas wanneer de betreffende update uitgebracht zou worden, konden spelers gebruikmaken van de betaalde content uit de Premium Player Pack. Klanten konden voor grofweg 40 euro onder meer in-game valuta en een nieuw uiterlijk voor 8 verschillende voetballers kopen. Iedereen die de dlc al heeft aangeschaft, moet de game opnieuw downloaden en installeren, met uitzondering van de Steam-versie van eFootball 2022.

Vermoedelijk wil Konami eerst zorgen dat alle content van de aankomende update helemaal in orde is vanwege de uitzonderlijke hoeveelheid kritiek die de game ontving. Na de release van de gratis Pro Evolution Soccer-opvolger in september werd de game door recensenten en gamers bekritiseerd voor de zeer beperkte hoeveelheid content en de technische staat van de game. Volgens Steam-tracker steam250.com is eFootball 2022 vooralsnog de slechtst beoordeelde game op het platform ooit.