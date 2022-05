Alphabet start Isomorphic Labs om met AI nieuwe geneesmiddelen te ontdekken

Google-moederbedrijf Alphabet start een nieuw bedrijf onder de naam Isomorphic Labs om met kunstmatige intelligentie nieuwe medicijnen te ontdekken. Demis Hassabis is voorlopig de ceo van het bedrijf, maar blijft ook ceo van Alphabets DeepMind.

Isomorphic Labs borduurt voort op de ontwikkelingen van zusterbedrijf DeepMind, dat zich ook deels op de medische wetenschap in combinatie met AI concentreert. Hassabis faciliteert voor een onbepaalde tijd de samenwerking tussen de twee bedrijven, met als hoofdzakelijke focus het opzetten van een platform voor de doorgronding van biologische systemen door middel van kunstmatige intelligentie. Op deze manier moeten er nieuwe manieren ontdekt worden om ziektes te kunnen behandelen, zo legt de Isomorphic Labs in een blogpost uit. Momenteel neemt het bedrijf experts op het gebied van onder meer AI, biologie en medische scheikunde in dienst.

Eén van de hoofdzakelijke uitvindingen van zusterbedrijf DeepMind is AlphaFold. Deze technologie maakt het door middel van kunstmatige intelligentie mogelijk om de 3d-structuur van eiwitten in het menselijk lichaam tot op het atoomniveau te voorspellen op basis van de volgorde van aminozuren. De vormen van eiwitten zeggen een hoop over de functies ervan. Isomorphic Labs kan deze technologie, die overigens open source is gemaakt door DeepMind, toepassen om doelgericht medicijnen te ontwikkelen.

De naam van het bedrijf refereert aan de ogenschijnlijke 'isomorfe' connectie tussen biologie en informatiewetenschappen; twee vakgebieden met veel overeenkomsten maar met andere oorsprongen. Volgens Hassabis is biologie veel te ingewikkeld om uitgedrukt te worden in 'handige wiskundige formules'. Hij hoopt daarentegen dat kunstmatige intelligentie goed bij de biologie aansluit en noemt wiskunde als de juiste beschrijvingstaal voor de natuurkunde als voorbeeld.