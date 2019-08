DeepMind gebruikt ai voor tracken van Afrikaans wild via bewegingscamera's

DeepMind werkt samen met natuurbeschermers om de dierenpopulatie in het Afrikaanse Serengeti National Park in kaart te brengen. Daartoe zet het bedrijf machinelearning in om relatief snel de dieren op de miljoenen met bewegingscamera's gemaakte foto's te herkennen en tellen.

Om de gedragsdynamiek van de volledige faunapopulatie uit het Tanzaniaanse reservaat beter te kunnen bestuderen, zet DeepMind machinelearningmethodes in. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van miljoenen foto's die in de afgelopen tien jaar zijn gemaakt met 225 door het Serengeti Lion Research-programma in het park geplaatste bewegingscamera's. In de afgelopen negen jaar zijn miljoenen foto's verzameld en opslagen, maar het identificeren en tellen van de verschillende diersoorten is volgens DeepMind een arbeidsintensieve en tijdrovende klus. Volgens het bedrijf weerhoudt dat wetenschappers van het doen van simpel onderzoek en maakt het het lastig voor natuurbeschermers om te reageren op uitdagingen die het ecosysteem kunnen verstoren.

Het classificatieproces van SnapShot Serengeti-dataset is sinds februari 2018 van start gegaan en in 2015 is erover gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onderzoekers schreven Python-scripts om de datum, tijd en andere informatie uit de afbeeldingsbestanden te halen. Vervolgens zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om de dieren te classificeren. Dat proces zit momenteel nog maar op 24 procent. Om dat te versnellen heeft DeepMind machinelearning getraind op basis van de dataset. Volgens het zusterbedrijf van Google heeft dat geleid tot een model dat net zo snel en efficiënt werkt als de vrijwilligers, of beter. Het helpt met name ook bij versnellen van de verwerkingsprocedure. Het duurt normaal ongeveer een jaar voordat de gemaakte foto's door vrijwilligers van labels kunnen worden voorzien; dat wordt nu teruggebracht tot negen maanden.

De bewegingscamera's zijn in een gebied van 1125km² neergezet en werken op basis van infraroodsensoren. Zodra een object voor de sensor komt dat warmer is dan de omgevingstemperatuur, worden er foto's gemaakt. Meestal zijn er dieren te zien, al kan ook het hoge door de zon beschenen gras uit de Serengeti de camera's activeren zodra het door de wind beweegt. Er worden twee modellen gebruikt: de Scoutguard 565 en de DLC Covert Reveal. Die kunnen zowel overdag als 's nachts kleurenfoto's maken en gebruiken een wit flitslicht. Volgens het Serengeti Lion Research-team schrikt dat de dieren niet af en komen ze geregeld terug naar de plek van de camera's. De camera's hebben na twee maanden onderhoud nodig, zoals het verwisselen van de batterijen en sd-kaartjes. Soms moeten ze ook in zijn geheel vervangen of gerepareerd worden, bijvoorbeeld bij teveel regen of als hyena's erop hebben gebeten, olifanten ze hebben vertrapt of mieren er bezit van hebben genomen.