Gerucht: Call of Duty: Modern Warfare krijgt volgend jaar battle-royalemodus

Call of Duty: Modern Warfare krijgt wellicht begin volgend jaar alsnog een battle-royalemodus. Bij de release later dit jaar zal een dergelijke modus, zoals Blackout uit Black Ops 4, waarschijnlijk geen deel uitmaken van de nieuwe titel.

YouTube-gebruiker LongSensation schrijft op Twitter dat battle royale naar verluidt een gratis modus is die in begin 2020 wordt uitgebracht. Hij meldt dat de modus is te downloaden als een aparte game, maar dat hij nog steeds verbonden is met het onderliggende Modern Warfare. Het is niet geheel duidelijk waar hij die informatie vandaan heeft, maar LongSensation was ook degene die het in mei bij het juiste eind had toen hij voortijdig aangaf dat de Call of Duty-titel voor dit jaar Call of Duty: Modern Warfare ging heten.

Een andere YouTube-gebruiker, TheGamingRevolution, reageert op het Twitter-bericht van LongSensation en meldt dat hij iets vergelijkbaars heeft gehoord en dat de battle-royalemodus pas na de release van het spel uitkomt. Volgens hem is het werken aan een battle-royalemodus gestopt, zodat Infinity Ward prioriteit kan geven aan grote multiplayermodi en de co-opmodus Spec Ops.

Naast een nieuw modus met korte, snelle rondes waarin twee teams met elk twee leden het tegen elkaar moeten opnemen, krijgt de multiplayer van het spel ook 20v20-gevechten en een Battlefield-achtige Ground War-modus met ondersteuning voor in totaal honderd spelers. Call of Duty: Modern Warfare komt op 25 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het is een reboot van de Modern Warfare-serie uit de Call of Duty-reeks. Tweakers schreef onlangs een preview van Call of Duty: Modern Warfare.