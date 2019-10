Pc-versie Call of Duty: Modern Warfare vereist 175GB opslagruimte

De reboot van Call of Duty: Modern Warfare neemt op de pc 175GB in beslag. Dat staat bij de systeemvereisten op Battle.net. Daarmee is het vermoedelijk de grootste pc-game wat betreft benodigde ruimte.

Waarom de nieuwe shooter van ontwikkelaar Infinity Ward zoveel ruimte nodig heeft is niet duidelijk. De vereiste 175GB wordt genoemd bij zowel de minimale als de aanbevolen systeemeisen op Battle.net. Voorganger Call of Duty: Infinity Warfare had genoeg aan 70GB.

Er zijn meer games die veel ruimte in beslag nemen. Meestal gaat dat om spellen met een grote open wereld. Zo is er voor Final Fantasy XV met 4k-textures 155GB nodig en de pc-versie van Red Dead Redemption 2 die binnenkort uitkomt, vereist volgens de gamewinkel van Rockstar 150GB aan ruimte.

Call of Duty: Modern Warfare komt op 25 oktober uit. De game verschijnt ook voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De game is een reboot, ofwel een nieuwe start van de Modern Warfare-serie. Tweakers publiceerde in augustus een preview van de multiplayermodus.