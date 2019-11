Dataminer post informatie over Battle Royale-modus Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare krijgt mogelijk een Battle Royale-modus. Een dataminer heeft een map ontdekt en bijgaande informatie: 200 spelers, solo's, duo's en squads, respawns en verschillende missies en modi binnen de Battle Royale.

De gegevens zijn gepost op de Modern Warfare-subreddit door Senescallo, die volgens Eurogamer meer ervaring heeft met dit soort zaken. De map is erg groot en gebruikers hebben al ontdekt dat de levels die voor de spelmodi Ground War en Spec Ops onderdeel zijn van het speelveld. Het gebied bevat locaties als een vliegveld, een stad, een dam, een haven, een televisiestation en nog meer.

Ook de mogelijkheid tot respawns zit in deze modus. Volgens het lek moeten respawn tokens geplunderd worden, waarna een overleden teamlid naar een ambulance gebracht kan worden. Daarmee respawnen ze nog niet: dan gaan ze de Gulag queue in, waardoor ze de kans krijgen om in een aparte 1v1-match tegen een andere overleden speler te strijden om wie er mag respawnen. Later in matches is respawnen niet meer mogelijk en wie met succes een respawn krijgt, kan zijn uitrusting terughalen bij een mobile armory.

Verder zijn er ook nog apartie missies binnen de Battle Royale. Die lijken echter meer op challenges, om niet af te leiden van de echte spelmodus. Het gaat om zaken als assassinations, waarin een specifieke speler omgelegd moet worden, domination, waarin een bepaald punt ingenomen en verdedigd moet worden, en scavenger hunt, waarin naar specifieke buit gezocht moet worden.

Verder zijn er zaken als perks, een ingame-economie en winkel en een bank, die mogelijk overvallen kan worden. De modus komt mogelijk vroeg in 2020 uit en wordt gezamenlijk ontwikkeld wordt door Infinity Ward en Raven Software. Call of Duty: Modern Warfare kwam eerder in november uit.