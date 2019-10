Call of Duty: Modern Warfare krijgt Battle Pass in plaats van lootboxes

Activision heeft bekend gemaakt dat Call of Duty: Modern Warfare een Battle Pass-systeem zal bevatten. Hiermee kunnen gebruikers in-game content vrijspelen door missies te voltooien. De Battle Pass krijgt een gratis en een betaalde variant.

In een blogpost laat Activision weten dat de Battle Pass pas na release aan de game wordt toegevoegd, zodat spelers 'eerst content kunnen ontgrendelen in de basisgame'. Het bedrijf meldt dat alle content die een impact op de gamebalans heeft, gratis te ontgrendelen is door het spel te spelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld wapens en attachments. De game zal ook geen surprise mechanics als lootboxes bevatten, maar de ontwikkelaar maakte dit eerder al bekend. Modern Warfare krijgt overigens wel microtransacties in de vorm van cosmetische items in een in-game winkel.

Activision liet eerder al weten dat de game geen Season Pass of betaalde map packs zal krijgen. In plaats daarvan zal ontwikkelaar Infinity Ward na de release gratis multiplayer-kaarten toevoegen aan de game. Modern Warfare zal ook cross-platform zijn, waardoor PlayStation- en Xbox-gebruikers bijvoorbeeld samen kunnen spelen in één lobby.

Steeds meer games maken gebruik van een Battle Pass. Zo heeft Fortnite een zeer vergelijkbaar systeem, met gratis- en betaalde content. PUBG heeft een soortgelijke Event Pass, maar gebruikers moeten hiervoor hoe dan ook betalen. Een gratis variant ontbreekt dus. De mobiele variant van PUBG heeft wel een gratis Battle Pass.