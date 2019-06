Titel Call of Duty: Modern Warfare Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Infinity Ward Uitgever Activision Releasedatum 25 oktober 2019

Wat doe je als je als spelletjesmaker een grote franchise in huis hebt waarvan de gloriejaren inmiddels enige jaren achter ons liggen? Dan probeer je die glorietijd te laten herleven. Met de Modern Warfare-trilogie beleefde Call of Duty zeer waarschijnlijk zijn sterkste periode, dus het is bepaald niet vreemd dat Activision en Infinity War dit jaar met een gloednieuwe Modern Warfare-game komen. Dit keer hebben we het daarbij niet over een remake of remaster, maar over een 'reboot'. Oftewel: dezelfde naam, maar een heel andere game die niets met het origineel heeft te maken.

Dat laatste is logisch. In Modern Warfare 3 hadden de Russen net Amerika aangevallen en waren er zelfs nucleaire bommen afgegaan. Dat is niet echt een lekker startpunt voor een nieuwe game. Daarnaast verscheen dat laatste deel van Modern Warfare in 2011. 'Moderne oorlogsvoering' hield destijds toch wat anders in dan nu. Vooral dat was voor Infinity War aanleiding om terug te gaan naar de geliefde, oude titel om er vervolgens een heel nieuw verhaal mee te kunnen vertellen.

Want ja, deze Call of Duty-game kent weer een traditionele campagne. Waar Treyarch en Activision vorig jaar nog besloten dat de singleplayermodus in Call of Duty niet meer nodig was, gooit 'IW' het dus weer over de oude, vertrouwde boeg. En dat is goed nieuws, want de studio heeft door de jaren heen laten zien een prima campagne neer te kunnen zetten. Definitief bewijs volgt uiteraard later dit jaar pas, maar op de E3 kregen we een eerste voorproefje van hoe die campagne eruit gaat zien, en dat stelde niet teleur.

Toch is nu al duidelijk dat Call of Duty: Modern Warfare niet overal applaus zal oogsten. Sterker nog, we kunnen ons goed voorstellen dat er best wat mensen zijn die vriendelijk bedanken voor de eer. De reden daarvoor is het kiezelharde karakter van de game. Wellicht zegt 'No Russian' je nog wel iets? Neem dat als uitgangspunt, maak het een paar tandjes heftiger en laat het vooral ook vaker terugkomen in de game. Modern Warfare schuwt harde beelden dus niet. Denk daarbij aan aanvallen op burgers door overheidstroepen, aan een lompe terroristische aanslag met automatische wapens in de straten van Londen, en ga zo maar door. Moet je dat willen in een game? Dat is een discussie op zich, waarbij een gamemaker natuurlijk de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Dat is het goede recht van een studio, maar het geeft ons de plicht om het duidelijk te melden.

Voor Infinity Ward maken de harde en/of zware scènes onderdeel uit van de visie die het bij deze nieuwe Modern Warfare-game hanteert. Aan oorlog kleeft een moreel grijs gebied waarin hele lastige keuzes moeten worden gemaakt, zo stellen de makers. Onderdeel van een moderne oorlog is dat soldaten regelmatig moeten kiezen voor praktijk boven moraal. In de beelden die we op de E3 zagen, kwam een voorbeeld langs van wat dat zou kunnen betekenen.