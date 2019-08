Call of Duty: Modern Warfare krijgt cross-platform-play en gratis dlc

Uitgever Activision en ontwikkelstudio Infinity Ward hebben de multiplayer-modus van het later dit jaar te verschijnen schietspel Call of Duty: Modern Warfare onthuld. Daarbij werd onder meer bekendgemaakt dat de game cross-platform-play tussen pc en consoles ondersteunt en dat er geen sprake is van een 'season pass'. Alle dlc voor het spel wordt gratis voor alle spelers.

Activision en Infinity Ward deden de aankondigingen over Call of Duty: Modern Warfare tijdens het 'Multiplayer Reveal Event' dat eerder deze week werd gehouden in Los Angeles. Ter plaatse vertelden ontwikkelaars van de studio dat pc-, PlayStation 4- en Xbox One-gamers tegen elkaar zouden kunnen gaan spelen. De game kan daarbij filteren op bedieningsmethode, zodat gamers die spelen met een controller niet aan gamers spelend met een toetsenbord en muis gekoppeld worden.

De bekendmaking dat deze Modern Warfare-reboot geen betaalde downloadable content en/of season pass zal bevatten is noemenswaardig, maar niet geheel onverwacht. Na aanhoudende kritiek op verdienmodellen die uitgevers na release van een game gebruiken, kiezen steeds meer bedrijven voor een aanpak zonder betaalde dlc-pakketten of seizoenspassen. Activision sluit zich met Call of Duty nu dus aan in die rij.

Na het bekendmaken van cross-platform-play en de afwezigheid van een season pass, was er tijdens het evenement vooral veel aandacht voor de inhoud van de multiplayer-modus van het spel. Een van de kernpunten is dat er veel verschillende spelopties zijn, waarbij gamers potjes met vier, maar ook met veertig personen tegelijk kunnen spelen, op grotere maps dan gamers tot nu toe van Call of Duty gewend zijn. De game kent een aantal nieuwe spelmodi, zoals Gunfight en Cyber Attack en brengt met Headquarters een ooit populaire spelmodus terug, die sinds Black Ops II niet meer in een Call of Duty-game te spelen is geweest. Daarnaast zullen gamers in het spel maar één vorm van progressie hebben, waar de singleplayer, multiplayer en Spec-Ops allemaal aan bijdragen. Meer inhoudelijke informatie over de multiplayer-modus van Call of Duty: Modern Warfare is te vinden in de preview die Tweakers maakte naar aanleiding van de speelsessie.

Geen battle royale

De meest omvangrijke spelmodus uit Call of Duty: Black Ops 4, de battleroyale-modus Blackout, zit niet in Modern Warfare. Infinity Ward heeft vooralsnog geen plannen om een battleroyale-modus in het spel te stoppen, al werd het desgevraagd ook niet volledig uitgesloten.

Call of Duty: Modern Warfare is in ontwikkeling voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One en staat voor 25 oktober op de kalender. Gamers kunnen het schietspel voor die tijd echter al wel uitproberen; vanaf 12 september begint Infinity Ward met open bètatests. Daarbij komt de PlayStation 4 als eerst aan de beurt, terwijl de andere platforms op een later moment zullen volgen.

Door Tweakers opgenomen gameplayvideo die de nieuwe spelmodus Gunfight in beeld brengt. Helaas is de beeldkwaliteit door een te laag ingestelde bitrate tijdens het capturen niet optimaal. De beelden geven echter nog steeds een goed beeld van hoe de spelmodus eruitziet.