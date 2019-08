Titel Call of Duty: Modern Warfare Platform PlayStation 4, Xbox One, Windows Ontwikkelaar Infinity Ward Uitgever Activision Releasedatum 25 oktober 2019

Ooit stond Infinity Ward voor de standaard waar vrijwel elke andere schietspelmaker aan probeerde te voldoen. De studio legde de basis voor de ongekend succesvolle Call of Duty-serie. Toen de kopstukken van de studio vertrokken en Respawn Entertainment oprichtten, zakte 'IW' echter ver weg. Modern Warfare 3 was nog sterk, maar Call of Duty: Ghosts uit 2013 bleek een van de minste games uit de serie. En ook Infinite Warfare uit 2016 wist geen blijvende indruk te maken. Ondertussen droegen Treyarch en Sledgehammer Games de serie, de afgelopen jaren met Call of Duty: WW2 en Call of Duty: Black Ops 4. In 2019 is het echter weer tijd voor een game van Infinity Ward. Als de eerste indrukken van de multiplayer-modus een correcte indicatie zijn, lijkt de topstudio van oudsher behoorlijk sterk terug te komen. Dat dat doet het met een maar al te bekende titel.

Call of Duty: Modern Warfare is weliswaar de vierde Modern Warfare-game in de Call of Duty-franchise, maar geen vervolg op Modern Warfare 3. De nieuwe game is een reboot, een nieuwe start. Van die nieuwe start zagen we op de E3 al wat flarden, maar de presentatie daar was eigenlijk te kort om er veel conclusies aan te verbinden. Gelukkig duurde het niet al te lang voor we wat meer konden zien en spelen, want onlangs vloog Tweakers op uitnodiging van Activision naar Los Angeles waar de multiplayer-modus van het spel werd onthuld. De trip over de Atlantische Oceaan bleek de moeite waard. Infinity Ward was bepaald niet zuinig met informatie over de spelmodus, en liet het aanwezige journaille een dikke drie uur spelen.

Voordat de controllers opgepakt konden worden, trapte Infinity Ward af met een tamelijk uitgebreide presentatie. In deze presentatie kwamen alle facetten van de multiplayer voorbij, maar stonden verschillende ontwikkelaars ook stil bij de doelen die Infinity Ward zichzelf had gesteld bij het herontwerpen van Modern Warfare. In ongeveer een uur werd de visie van de ontwikkelaars aan de aanwezige journalisten uit de doeken gedaan. Uitgelegd werd hoe gameplay 'king' moet zijn en moet bestaan uit momenten die realistisch en geloofwaardig zijn. De confrontaties moeten zo geloofwaardig zijn dat je er, bij wijze van spreken, over zou kunnen lezen op een nieuwswebsite. Ook 'state of the art' zijn is een doel op zich. Studiobaas Pat Kelly: "Call of Duty: Modern Warfare moet een nieuwe lat leggen voor games in het algemeen."

Om dat te bereiken, moet natuurlijk alles kloppen. Infinity Ward begint daarbij met wat keuzes die ongetwijfeld goed zullen vallen bij het over het algemeen kritische Call of Duty-publiek. In de eerste plaats is er afgerekend met de Season Passes. Alle content die uitkomt voor Call of Duty: Modern Warfare wordt gratis voor alle spelers. Daarnaast beschikt de game over volledige cross-platform play tussen pc en de consoles. Daarbij zal de game uitlezen welke input spelers gebruiken, en spelers kunnen zelf eventueel instellen dat ze alleen tegen spelers willen spelen die dezelfde manier van besturen gebruiken als zijzelf. Klinkt prima. Een laatste fijne feature: 'unified progression'. Dat wil zeggen dat je één voortgang hebt, door het hele spel heen. Verdien je een wapen door de singleplayer te spelen, dan is dat wapen vanaf dat moment ook beschikbaar in de multiplayer en in Spec Ops.

Een ander element dat moet helpen bij het bereiken van de gewenste status is een geheel nieuwe engine. Dat werkt natuurlijk door in diverse zaken. Zo belooft deze Call of Duty grootschalige gevechten tussen spelers te bieden, met daarbij in elk geval potjes voor teams van twintig spelers, op grote maps. Belangrijker is echter de manier waarop het schieten is veranderd. De game simuleert nu alles op realistische wijze, tot en met de route, snelheid en kracht van kogels. Voorheen was er geen sprake van arcs in schoten of in het 'leaden' van je target omdat je kogel niet snel genoeg zou zijn. Dat is er nu wel. Ook zul je bij schoten van lange afstand verschil merken in de timing van de licht- en geluidseffecten.