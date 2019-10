Infinity Ward ontkent te werken aan lootboxes voor nieuwe Modern Warfare-game

Infinity Ward ontkent dat er gewerkt wordt aan lootboxes of supply drops voor de reboot van Call of Duty: Modern Warfare. De ontwikkelaar reageert daarmee op geruchten over de komst van dergelijke elementen.

Joel Emslie, studio art director van Infinity Ward, gaat met zijn uitspraken naar eigen zeggen in op foutieve informatie die circuleert. Hij zegt op reddit: "We werken absoluut niet aan enige vorm van supply drops of een lootboxsysteem. Functionele dingen worden ontgrendeld via gameplay." Ook geeft hij aan dat de studio hier volgende week meer informatie over zal geven. In de afgelopen tijd gingen er geruchten over de komst van lootboxes en supply drops in Call of Duty: Modern Warfare. In de recente bèta zijn directe verwijzingen naar supply drops te zien.

De uitspraken van de ontwikkelaar sluiten niet uit dat er later alsnog supply drops of andere vormen van lootboxes aan de game worden toegevoegd. In het verleden heeft Activision na de release dergelijke elementen aan games toegevoegd. Black Ops 4 kreeg vier maanden nadat het spel uitkwam, alsnog lootboxes. Ook als er geen lootboxes of supply drops in de game zitten, wil dat niet zeggen dat er geen andere microtransacties zijn. De game zou spelers bijvoorbeeld cosmetische items kunnen aanbieden in een winkel zonder lootboxmechanisme.

Activision en Infinity Ward kondigden bij de aankondiging van de Modern Warfare-reboot wel aan dat er geen betaalde dlc komt voor de game. Alle uitbreidingen met nieuwe maps worden gratis beschikbaar gesteld. Het is wel aannemelijk dat de uitgever met andere manieren komt om extra geld te verdienen aan het spel. Call of Duty: Modern Warfare komt uit op 25 oktober.