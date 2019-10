Nubia Z20-smartphone met tweede scherm op achterkant komt uit voor 549 euro

Nubia brengt de Z20-smartphone maandag wereldwijd uit. De telefoon bevat een oledscherm aan de achterkant, die onder andere gebruikt kan worden om selfies te maken met de drie camera's die aan de achterkant van het toestel zitten. De Z20 is verkrijgbaar voor 549 euro.

De Nubia Z20 heeft een oledscherm van 6,42" met een resolutie van 2340x1080 pixels en een helderheid van 430cd/m². Het scherm heeft gebogen randen en heeft geen inkeping. In de achterkant van de Z20 zit een 5,1"-oledscherm verwerkt met een resolutie van 1520x720 pixels. Dit scherm haalt een helderheid van 330cd/m². De telefoon bevat geen selfiecamera aan de voorkant. In plaats daarvan worden de drie camera's aan de achterkant van het toestel gebruikt voor het maken van selfies. Hiervoor wordt het tweede scherm gebruikt als zoeker.

De Z20 heeft een primaire camera met resolutie van 48 megapixel en optische beeldstabilisatie. Het toestel bevat ook een 16-megapixelcamera met groothoeklens en een telefotocamera van 8 megapixel met 3x-zoom. De Z20 kan daarnaast, net als de Nubia Red Magic 3, video's opnemen in een 8k-resolutie met maximaal 15 beelden per seconde.

De Nubia Z20 bevat een Snapdragon 855 Plus-soc en wordt standaard geleverd met 8GB ram en 128GB aan opslag. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh met ondersteuning voor snelladen op 27W via usb-c. De Z20 biedt ondersteuning voor twee simkaarten, maar heeft geen micro-sd-slot. Op de webpagina van de fabrikant wordt een vingerafdrukscanner vermeldt, die aan de zijkant van het toestel lijkt te zitten.

De Z20 toont veel gelijkenissen met de Nubia X, die ook een 5,1"-oledscherm aan de achterkant heeft. De Nubia X bevat echter nog een Snapdragon 845 en een kleiner 6,26"-scherm met 2280x1080 pixels aan de voorkant. De Nubia Z20 is vanaf 14 oktober verkrijgbaar op de website van Nubia voor 549 euro. Eerder kondigde de fabrikant al aan dat de telefoon halverwege oktober wereldwijd uit zou komen.

Nubia is begonnen als zusterbedrijf van ZTE, maar in 2015 werd het een zelfstandig bedrijf. In 2017 verlaagde ZTE zijn aandeel in het bedrijf naar 49,9 procent. Sindsdien zijn ZTE en Nubia geassocieerde bedrijven.