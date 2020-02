Nubia claimt smartphone met 80W-lader uit te gaan brengen

De Chinese smartphonefabrikant Nubia heeft te kennen gegeven dat het een toestel gaat uitbrengen dat met 80W opgeladen kan worden. Daarmee zou het toestel sneller opladen dan verreweg de meeste andere smartphones.

Ni Fei, mede-oprichter van Nubia, plaatste een foto op het Chinese sociale medium Weibo van een smartphone die met ongeveer 80W wordt opgeladen. Daarbij blijkt ook dat het opladen via de USB Power Delivery-specificatie verloopt, maar een woordvoerder van de organisatie achter deze oplaadspecificatie zegt tegenover Android Police dat dergelijke oplaadsnelheden helemaal niet worden ondersteund. Onduidelijk is of Nubia aanpassingen heeft gedaan aan de specificatie.

Een oplaadsnelheid van 80W is aanzienlijk meer dan wat de meeste smartphones aankunnen. Zo heeft Oppo een snellaadtechniek van 65W. Overigens heeft Samsung een techniek aangekondigd om via usb c met 100W te kunnen opladen.

Verder is er niets bekendgemaakt over de specificaties van de Nubia-smartphone, maar Fei plaatste eerder al details op Weibo van de Red Magic 5G, die beschikt over 5g-ondersteuning. Ook heeft die smartphone een scherm met verversingssnelheid van 144Hz. Mogelijk kondigt Nubia de smartphone aan tijdens het aankomende Mobile World Congress, dat later deze maand van start gaat.