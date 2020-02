Oppo kondigt opvolger Find X over twee weken aan

De Chinese smartphonemaker Oppo presenteert de opvolger van zijn Find X-smartphone uit 2018 over iets meer dan twee weken op een eigen evenement in Barcelona, voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress.

Oppo heeft een evenement gepland voor zaterdagmiddag 22 februari en heeft de naam van de nieuwe telefoon in de uitnodiging gezet: Find X2. Het was al langer duidelijk dat de Chinese fabrikant een opvolger van de Find X zou gaan presenteren dit jaar, maar het was nog onbekend wanneer het zou zijn.

Het zal gaan om één van de eerste telefoons met een Snapdragon 865. Find is de naam van Oppo's reeks van high-end telefoons gericht op het gebruik van nieuwe technieken. Zo was de Find X één van de eerste telefoons met pop-upcamera, een techniek die afgelopen jaar in veel smartphones terugkwam.

Er gaan al een paar maanden geruchten over de Find X2. Zo zou de telefoon mogelijk een oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid hebben. Ook heeft de telefoon mogelijk een periscopische camera aan de achterkant om te zoomen, net als de Oppo Reno 10X Zoom van vorig jaar.

De Find X kwam in september 2018 als eerste Oppo-telefoon in jaren uit in de Benelux. Afgelopen jaar heeft de Chinese fabrikant, die onder meer toeleveranciers en r&d deelt met merken als OnePlus en Realme, veel meer modellen uitgebracht in de Benelux.