Pro versus Ultra

Hoe verover je als Chinese nieuwkomer de Europese markt? Merken als Huawei, Honor, OnePlus en Xiaomi deden dat met relatief goedkope smartphones die veel waar voor hun geld boden. Naarmate die merken groeiden en populairder werden, maakten ze steeds luxueuzere smartphones en stegen ook de prijzen.

Oppo zette in 2018 zijn eerste stappen op de Nederlandse markt. De fabrikant koos daarvoor een andere strategie. Het eerste Oppo-toestel in de lage landen was de duizend euro kostende Find X. Die smartphone viel op door zijn gemotoriseerde schuifsysteem voor de camera's en een scherm zonder gat of inkepingen. Dat was destijds uniek. Oppo probeerde klanten voor zich te winnen met technisch vernuft en niet met een lage prijs.

Begin maart heeft Oppo de opvolgers van die Find X gepresenteerd. De Find X2-modellen hebben een wat minder gewaagd uiterlijk; ze zien er vrij standaard uit met hun drie camera's aan de achterkant en een gat in het scherm voor de frontcamera. Hoewel opvallende technische snufjes dit keer ontbreken, pakt Oppo flink uit met de hardware. De Find X2 Pro laat zich goed vergelijken met Samsungs Galaxy S20 Ultra. Het toestel heeft de nieuwste en snelste hardware aan boord en geavanceerde camera's. Ook de prijs is vergelijkbaar; Oppo vraagt maar liefst 1199 euro voor het topmodel, niet veel minder dan de 1349 euro die je voor de goedkoopste uitvoering van de S20 Ultra moet neertellen.

Oppo geeft zijn nieuwe topmodel een Pro-aanduiding, maar de productpagina staat bol van de Ultra-verwijzingen. Zo heeft het toestel een Ultra Vision Screen, een Ultra Vision Camera System en een Ultra Vision Engine. Dat is niet alleen marketingpraat, want de hardware is zeker indrukwekkend, maar hoe zit dat in de praktijk en kan Oppo's dure vlaggenschip de strijd aan met Samsungs tegenhanger? We nemen de proef op de som en vergelijken de belangrijkste eigenschappen van de twee topmodellen.

Over dit artikel Dit is geen volledige review van de Oppo Find X2 Pro en Samsung Galaxy S20 Ultra. In dit artikel vergelijken we vooral de camera's van de twee toestellen. Verder gaan we beknopt in op het scherm, de accu, de behuizing en de software. Tweakers publiceert zaterdag een uitgebreide review van de Galaxy S20-serie.