Analist Kuo: Apple gebruikt vanaf 2022 periscopische telelens in iPhones

Apple zou vanaf 2022 iPhone-modellen met een periscopische telelens uitbrengen. Dat claimt de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-Chi Kuo. Periscopische lenzen maken een groter 'zoom'-bereik mogelijk en zitten al in veel high-end Android-smartphones.

Volgens een nieuw rapport van Kuo, dat is ingezien door 9to5mac en MacRumors, gaat het Zuid-Koreaanse bedrijf Semco de periscopische lens voor toekomstige iPhones leveren. Verdere details over de specificaties van de lens zijn nog niet bekend.

Momenteel gebruikt Apple traditionele lenzen in zijn smartphones; de telelens in de iPhone 11 Pro Max heeft een brandpuntsafstand van 6mm. In combinatie met de gebruikte sensor levert dat hetzelfde perspectief op als een 52mm-objectief op een fullframecamera. Dat is ongeveer 2x 'zoom' ten opzichte van de primaire camera.

Bij een periscopische telelens wordt de lens haaks op de kijkrichting in het toestel geplaatst en worden spiegels gebruikt om het licht op de sensor te laten vallen. De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft bijvoorbeeld zo'n lens en daarbij is de brandpuntsafstand 19mm, of 103mm in fullframe-equivalent. Dat komt overeen met 5x 'zoom' ten opzichte van de primaire camera. Een dergelijke brandpuntsafstand is alleen mogelijk bij gebruik van een periscopische constructie. Oppo en Huawei waren de eerste fabrikanten die zo'n periscopische telelens gebruikten.

Kuo stelt dat Semco de autofocusmotor levert voor de iPhone 12-modellen die dit jaar uitkomen. Het zou gaan om een variant die sneller is dan de focusmotoren die Apple tot nu toe heeft gebruikt in zijn iPhones.