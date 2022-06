Analist: iPhone 13 krijgt verbeterde groothoekcamera met autofocus

Volgens analist Ming-Chi Kuo is Apple van plan om bij zijn volgende generatie iPhones de groothoekcamera te verbeteren. De iPhone 13 zou een groothoekcamera krijgen die bestaat uit een lens met zes elementen, en een diafragma van f/1.8.

Dat stelt MacRumors, op basis van een analyse die Kuo heeft gegeven. De analist staat bekend als goed ingevoerd als het gaat om Apples plannen voor aankomende iPhones. De verwachting is dat de iPhone 13 ten opzichte van de iPhone 12 dezelfde afmetingen behoudt, en dat de verbeteringen met name in de camera zitten. Zo zou de lens van de groothoekcamera worden opgebouwd uit zes elementen en een diafragma van f/1.8. De huidige iPhone 12 heeft een lens die is opgebouwd uit vijf elementen met diafragma van f/2.4.

Volgens de analist krijgt de groothoekcamera op de iPhone 13 ook de mogelijkheid tot autofocus. De huidige iPhone 12 heeft een groothoekcamera die een vaste focusafstand heeft.

Eerder kwam Kuo al met de verwachting dat Apple in 2022 iPhones gaat uitbrengen met een periscopische lens, vermoedelijk gemaakt door het Zuid-Koreaanse bedrijf Semco. Periscopische lenzen maken een groter 'zoom'-bereik mogelijk en zitten al in veel high-end Android-smartphones.