Teardown toont dat onderdelen uitwisselbaar zijn tussen iPhone 12 en 12 Pro

De teardown van iFixit van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro heeft aangetoond dat veel onderdelen, zoals het scherm, de trilmotor en de accu, uitwisselbaar zijn tussen beide modellen. Apple lijkt op diverse punten in het ontwerp een compromis te hebben gesloten om 5G te integreren.

Die downgrades lijken nodig te zijn geweest, omdat Apple 5G heeft toegevoegd aan de iPhones, concludeert iFixit. Zo bevestigt de teardown dat de accu kleiner is en niet langer een L-vorm heeft. De capaciteit, zo bleek eerder al, komt uit op 2815mAh, kleiner dan de 3046mAh en 3110mAh-accu's van de iPhone 11 en 11 Pro.

Bovendien is de trilmotor een stuk kleiner. De Taptic Engine uit de iPhone 12-modellen zijn 22,3x9,5x3,6mm, tegenover 26,9x11,2x3,4mm uit de iPhone 11's. Het is onduidelijk of er intern ook verschillen zijn tussen de trilmotors. De luidsprekers zitten in een rubberen omhulsel in plaats van in lijm en hebben een nieuwe vorm, maar daar heeft iFixit geen afmetingen van gepubliceerd.

Dat de luidsprekers niet langer zitten vastgelijmd, is volgens iFixit wel winst, omdat het makkelijker wordt om de accu van een iPhone te vervangen. Daarbij moeten hobbyisten er wel rekening mee houden dat de iPhone 12's een gespiegelde lay-out hebben en dus vanaf de andere kant opengaan.

De iPhone 12 en 12 Pro hebben weinig onderlinge verschillen en daardoor lijken veel onderdelen, waaronder het scherm, de accu en de trilmotor, uitwisselbaar. Op de plek waar de iPhone 12 Pro de tof-sensor heeft zitten, zit daar bij de iPhone 12 een plasticje om de ruimte op te vullen. De Amerikaanse iPhone 12 heeft bovendien enkele mmWave-antennes voor 5G, die er niet zitten in de Europese versie. Het verschil is te zien door een gat aan de zijkant, wat lijkt op een knop. Apple rekent dezelfde prijs voor beide modellen, ondanks dat mmWave-hardware duur is en bij andere merken een meerprijs van 100 dollar of euro oplevert.

Tweakers publiceert binnenkort volledige reviews van de iPhone 12 en 12 Pro. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max komen pas volgende maand uit. Apple presenteerde de vier iPhones onlangs op een eigen digitaal evenement.