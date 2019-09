De smartphonemarkt zit al een tijdje in een impasse. Android domineert de markt met een wereldwijd marktaandeel van boven de 80 procent en iOS is de enige overgebleven concurrent die de rest van de markt in handen heeft. Op gebied van aantal verkochte toestellen is Samsung al jarenlang marktleider en inmiddels is duidelijk dat Apple daar geen structurele bedreiging voor vormt. Samsung ziet nu Huawei als zijn voornaamste concurrent, met in het kielzog andere Chinese fabrikanten als Xiaomi en de tandem Oppo, Vivo en OnePlus.

Op papier is de overstap van iOS naar Android of omgekeerd heel makkelijk, maar in de praktijk zijn er barrières. Veel gebruikers van een iPhone hebben AirPods - die wel werken met Android-telefoons, maar beperkt zijn - en/of een Apple Watch, die helemaal niet werkt met Android. Bovendien wil het klanten binden met diensten als betaalde iCloud-abonnementen, streamingdienst TV+ die klanten een jaar gratis krijgen bij aankoop van een nieuw product en gamedienst Arcade. Daar komt bij dat veel mensen, in de VS meer dan hier, leunen op het gebruik van gratis diensten als Facetime en iMessage. En wat te denken van de apps die je al gekocht hebt? Die krijg je niet zomaar gratis als je op Android overstapt. Voor veel mensen is het dus niet de keuze of ze een iPhone kopen, maar welke.

Dat ligt in andere delen van de wereld, waaronder India en China, anders - en daar lijkt Apple zich op te richten. Als je kijkt naar waar de markt voor Android-telefoons zich afgelopen jaar zich op heeft gericht, dan zijn er drie grote trends te zien: het elimineren van de inkeping in het scherm, het toevoegen van camera's die een ander beeld geven en het vergroten van de accucapaciteit.

Apple gaat met de iPhone 11-serie in twee van die trends mee: alle modellen hebben nu een camera met ultragroothoeklens en de accucapaciteit is fors vergroot ten opzichte van de voorgangers. De inkeping is wél gebleven. Want wie dacht dat het tijd is voor revolutionaire designveranderingen aan de voorkant, komt bedrogen uit. Apple geeft zijn smartphones al sinds de iPhone 6-generatie niet meer elke twee jaar een geheel ander ontwerp mee. Dat lijkt te zijn verandert naar elke drie jaar. Desondanks is het duidelijk dat Apple een inhaalslag wilde maken met deze iPhone 11-serie: het wilde duidelijk erop en erover ten opzichte van de concurrentie.

Het reviewexemplaar van de iPhone 11 en 11 Pro zijn afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank!