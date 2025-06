KPN biedt 'veel' iPhone 11-gebruikers met verbindingsproblemen iPhone 12 aan

KPN-klanten die verbindingsproblemen ervaren met hun iPhone 11, kunnen van de provider een iPhone 12 'of een andere oplossing' krijgen. Het Nederlandse bedrijf zegt hiervoor contact op te nemen met getroffenen. De verbindingsproblemen spelen sinds eind juli.

De provider zegt tegen Tweakers contact op te nemen met getroffenen die zich hebben gemeld, 'voor de beste oplossing'. Bij veel klanten betekent dit dat het defecte toestel wordt omgeruild voor een iPhone 12, bevestigt KPN. Klanten schrijven op KPN's forum dat hun telefoon wordt omgeruild voor een exemplaar met dezelfde hoeveelheid opslag als hun iPhone 11. De abonnementskosten vanaf het begin van de verbindingsproblemen totdat het vervangende toestel binnenkomt, worden vergoed.

Sinds eind juli kan 'een selecte groep/batch' iPhone 11-toestellen niet tot nauwelijks verbinding maken met KPN's 4G-netwerk. Klanten kunnen daardoor slecht bellen of geen internet gebruiken. Het probleem doet zich ook voor bij klanten van andere providers die op KPN's netwerk zitten. De door KPN geboden oplossing geldt niet voor die klanten, ook niet voor zakelijke KPN-klanten. Alleen klanten die zich op KPN's forum hebben gemeld, worden door de provider gebeld voor een oplossing.

De omvang van het probleem is niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om 100 tot 150 mensen. Die getallen noemt een moderator op KPN's forum in het kader van een 'laatste groep klanten' die nog gebeld moest worden. KPN had een deel van de klanten in een sms-bericht laten weten dat ze voor vrijdag 21 oktober gebeld zouden worden voor een oplossing voor hun iPhone 11-problemen. Verschillende gebruikers geven aan nog niet te zijn gebeld. KPN zegt dat deze klanten ook nog gebeld worden.

Waarom de iPhone 11-telefoons verbindingsproblemen hebben, is niet duidelijk. Alleen de reguliere iPhone 11-telefoons hebben de storing, met de Pro-modellen is voor zover bekend niets mis. KPN verwijst voor vragen hierover naar de leverancier van de toestellen. Apple heeft niet gereageerd op vragen van Tweakers over de verbindingsproblemen.