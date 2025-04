KPN zegt problemen vast internet via 4G in buitengebieden te hebben verholpen

KPN heeft de recente problemen met internetsnelheden via de Sneller Internet Buitengebied-service naar eigen zeggen verholpen. Een 'aanpassingen op een server' zou de problemen met het vaste internet via 4G hebben gefixt.

De afgelopen dagen hadden KPN-klanten vooral in de avonduren last van lage uploadsnelheden en een hoge ping, zo schreef Tweakers vannochtend. In een reactie op het forum laat de provider maandagavond weten dat de recente update naar verwachting de snelheidsproblemen moet verhelpen. KPN houdt diezelfde avond de beschreven problemen naar eigen zeggen extra in de gaten. Twee uur na de uitrol van de update zijn er geen klachten meer bijgekomen op het forum.

Het probleem zou in totaal zo'n vier dagen hebben geduurd en trof specifiek klanten die gebruikmaken van de dienst Sneller Internet Buitengebied; alleen 's avonds traden de problemen op terwijl er overdag niets aan de hand leek te zijn. Er werden uploadsnelheden van tussen de 0,1Mbit/s en 0,5Mbit/s gemeld, naast pings van 1000 of zelfs 2000ms.

Sneller Internet Buitengebied is bedoeld voor gebruikers in buitengebieden die via DSL slechts een vrij lage internetsnelheid kunnen verwachten. Door middel van een dergelijke verbinding en aanvullend een 4G-modem kan een betere internetverbinding aangeboden worden. Dat zou normaliter respectievelijk voor een gemiddelde down- en uploadsnelheid van zo'n 50 en 10Mbit/s zorgen met een ping van zo'n 20ms, aldus gebruiker Ernst Jan Oud.