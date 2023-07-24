KPN en Glaspoort sloten in halfjaar tijd 297.000 huishoudens op glasvezel aan

KPN heeft het afgelopen kwartaal glasvezel uitgerold bij 125.000 huishoudens. Samen met joint venture Glaspoort heeft het bedrijf in het eerste halfjaar bijna 300.000 huishoudens voorzien van een glasvezelverbinding. Het aantal glasvezelabonnees groeide met 77.000 huishoudens.

Het bedrijf zegt nu glasvezel bij 4,47 miljoen huishoudens aan te kunnen bieden. 3,92 miljoen daarvan zijn door KPN aangesloten en 400.000 zijn door Glaspoort aangesloten. Het resterende deel, 148.000 huishoudens, gaat via de netwerken van derden. KPN wil tegen 2026 ongeveer 80 procent van Nederland hebben verglaasd; het bedrijf zit nu op 53 procent.

Aantal KPN-glasvezelaansluitingen H1 2023

KPN resultaten eerste helft 2023De omzet van KPN's vaste diensten daalde licht, met 1,1 procent, tot 896 miljoen euro in het eerste halfjaar. Het bedrijf zegt dat hier verbetering in zit, mede door de uitrol van glasvezel. De omzet uit de mobiele tak steeg met 4,3 procent tot 395 miljoen euro in het eerste halfjaar. Dit kwam vooral door een toename van 42.000 mobiele klanten met een abonnement. Het gemiddelde bedrag per mobiele abonnement steeg bovendien met drie procent tot 17 euro.

Het bedrijf had in het eerste halfjaar een omzet van 2,66 miljard euro, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 13 procent tot 412 miljoen euro. "Ondanks stijgende kosten, met name gedreven door loonindexering en hogere energieprijzen, geven de duurzame groei van omzet uit diensten, onze sterke prestaties en de maatregelen die we nemen om de kosten te verlagen, ons het vertrouwen dat we de financiële verwachtingen voor het hele jaar kunnen waarmaken", zegt ceo Joost Farweck.

Door Hayte Hugo

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DaMaarten 24 juli 2023 15:56
Bij mij steekt glaspoort glasvezel voor mijn huis net een kleine halve meter boven uit de stoep en hebben ze nog geen contact proberen op te nemen om dit te veranderen. dit ligt er al 4 maanden zo bij.
Polydeukes @DaMaarten24 juli 2023 16:00
Heb geduld. Bij mij in de straat is vorig jaar (!) oktober de schop in de grond gegaan. Vorige week zijn pas de laatste aanpassingen gedaan waardoor ik deze week per mail ben geïnformeerd door KPN Netwerk dat ik eindelijk een glasvezelabo kan aanvragen. Het moet dan nog wel van de voordeur naar de meterkast wordt doorgetrokken, maar dat schijnt dan automatisch geregeld te worden.
BoudewijnM @Polydeukes24 juli 2023 16:13
Interessant, bij mij kreeg ik een jaar geleden binnen een week oid na het grond werk een email of ik een afspraak wilde maken voor het laatste stuk. Hebben ze in no-time gedaan en toen moest ik nog een KPN abonnement afsluiten.

Grappig genoeg krijg ik net na 8 maanden KPN klant te zijn om een heel jaar Ziggo af te nemen voor de helft. 1GB voor €40,- voor het HELE jaar. Ben het met @westergas eens dat KPN TV (op de app) echt heel slecht werkt zeker vergeleken met Ziggo.
Polydeukes @BoudewijnM24 juli 2023 16:15
Het zal ongetwijfeld te maken hebben met hoeveel adressen ze in de wijk moeten aansluiten. Ik woon in de grootste wijk van Breda (ruim 10.000 aansluitingen/30.000 inwoners in 1 wijk), en die moesten bijna allemaal aangsesloten worden.
_JGC_ @Polydeukes24 juli 2023 19:01
Hangt vooral van de onderaannemer af.
Hier sinds vorig jaar juli glasvezel in de meterkast (zelf doorgetrokken), begin april zouden ze komen afmonteren maar kwam men niet opdagen. Week later alsnog. Rest van het dorp heeft alleen een kabeltje bij de gevel, de mensen zijn de niet nagekomen afspraken beu (bij buurman hebben ze 3x afgebeld op laatste moment, hij vindt het wel best nu).
En zolang de onderaannemer geen GO geeft voor het hele dorp zit ik met een dood kastje in de meterkast.

Inmiddels zijn Liander en Vitens de gas en waterleidingen aan het vervangen, overal hangen bosjes delta kabeltjes. De meesten nog heel, maar sommigen ook kapot.
DeComponeur
@_JGC_24 juli 2023 19:47
Dat afmonteren in huis doen verschillende monteurs dagelijks gemiddeld 5 keer, als het mee zit 6
297.000 huishoudens voorzien van een router/Wifi TV zijn dus een kleine 60.000.mandagen
Dan reken ik niet mee de back office, service, storingen, kruisingen etc etc.
Honderd (na de HAS) monteurs zijn dus dan 600 werkdagen bezig om iedereen aan te sluiten :+
Kortom voordat iedereen daadwerkelijk is aangesloten @Polydeukes kan inderdaad wel een jaartje duren ...
_JGC_ @DeComponeur24 juli 2023 22:49
Hier waren ze met 2 man ruim een uur bezig. Dorpje heeft zo'n 200-250 adressen, iedereen wordt aangesloten, dus ja dat duurt wel even.

In mijn geval heb ik pvc van de meterkast naar de voorgevel getrokken, konden ze bij het graven (had ik ook al voor ze gedaan) meteen de kabel invoeren. De rest van de straat is ofwel schuin naar de woonkamer boren (naast de ziggo aansluiting), ofwel lekker door de isochips kruipend onder de wc langs een kabeltje naar de meterkast brengen.
DeComponeur
@_JGC_24 juli 2023 23:14
Je hebt over het plaatsen van de FTU denk ik. Dus de 'buitenhuiskabel', die naar binnen wordt gebracht naar de huisaansluiting. Die jongens (HAS monteurs) zijn inderdaad nog langer bezig.
Ik had het over wat daarna nog moet gebeuren. Dus dat een provider je daadwerkelijk gaat aansluiten dmv een router voor je Wifi en de TV...
Dus eerst ligt het kabeltje een jaar (of meer) tegen de gevel. Dan brengt de kabelaar het naar binnen (vaak in de meterkast) en dan duurt het soms nog maanden voordat je aan de beurt bent bij de provider...
Een router op een nieuw netwerk zelf aansluiten is voor een consument te lastig. Afgezien van bepaalde (provider)instellingen zit er vaak tussen de glasvezel en de router een extra kastje (ONT voor GPON) die geactiveerd moet worden door de provider, tevens gaat op de dag van ingebruikname vaak de TV dienst van start (bijvoorbeeld een STB/Amnio voor Canal Digitaal)
Kortom zo'n glasvezelaansluiting duurt even, maar het is goed voor de werkgelegenheid ;)
metam @BoudewijnM24 juli 2023 16:37
Ik zie vaker dat mensen zeggen dat de app van KPN zoveel slechter is dan die van Ziggo. Nu heb ik zelf al jaren KPN, en bij mij werkt de app prima (zowel in een browser als op mijn iPad/iPhone) dus ik vraag me af waar hem dat in zit. Op dit moment heb ik ook de Ziggo app op mijn iPad (ik wil graag een serie zien en de buurvrouw heeft bij mij ingelogd) en kan dus nu vergelijken. Qua uiterlijk vind ik het haast kopieën van elkaar. Zou u willen uitleggen waarom de app van KPN naar uw idee zoveel slechter is dan die van Ziggo?
RogerSch @BoudewijnM24 juli 2023 20:34
Probeer eens NL Ziet en neem alleen internet only af van KPN.
MaxTheKing @DaMaarten24 juli 2023 16:26
dit ligt er al 4 maanden zo bij.
Bij ons al meer dan anderhalf jaar! In rap tempo hebben ze hier in het dorp alle huizen voorzien van glasvezel, maar de aansluiting hiervan laat helaas erg lang op zich wachten....
Technomania @MaxTheKing24 juli 2023 16:40
Hier ligt ook al ruim anderhalf jaar glasvezel voor de deur en het is nog niet aangesloten omdat ze nog geen toestemming hebben gekregen van de woningbouwvereniging. (volgens hun website)
MeesKees21 @MaxTheKing24 juli 2023 18:01
Hier is afgelopen december het kastje in huis aangelegd, maar tot op heden nog geen sigmaal, dat komt, als we geluk hebben, aanstaande december. Abo heb ik al een jaar geleden afgesloten, dus alles is rond, op het signaal na...
FONfanatic @MaxTheKing24 juli 2023 16:38
Bij mijn flat ligt er al 5 jaar een groen/oranje kabel boven de grond uit te steken. De huurcomplexen in mijn wijk hebben allemaal met hulp van de woningbouw glasvezel, muur-, glas- en dakisolatie en elektrisch koken opgedrongen gekregen, maar in mijn uitgeponde flat wil de VvE zich niet door T-Mobile laten chanteren. :)
jongetje
@FONfanatic24 juli 2023 17:40
Oranje is KPN en groen Ziggo, wat heeft tmobile ermee te maken? Of bedoel je een turquoise ODF kabel?

Daarbij, hoezo chanteren? Met een gratis glasvezel aansluiting? Mensen weten toch altijd wel een reden tot klagen zeg, tjonge jonge.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 13:57]

NightSaw @jongetje24 juli 2023 20:00
Bij ons is het groen, maar dat is Delta Netwerk.
Keypunchie @jongetje24 juli 2023 22:02
De sprietjes van ODF waren in mijn wijk ook groen, volgens mij zijn ze gewoon redelijk opportuun in of ze een mooie partij glasvezel voor een aardige prijs kunnen krijgen en maakt de kleur van het omhulsel ze dan niet zo uit?
jongetje
@Keypunchie25 juli 2023 07:29
Zo werkt het niet. Het gebruiken van een verkeerde kleur is niet toegestaan. Je mag niet zomaar wat in de grond stoppen.
Keypunchie @jongetje25 juli 2023 08:07
Tsja, wat kan ik zeggen: de werklui hadden allemaal ODF hesjes, de reclame was van ODF/T-mobile en ik heb nu T-mobile internet.

De sprietjes zijn (er steken er nog genoeg de grond uit) groen.
jongetje
@Keypunchie25 juli 2023 12:06
Dat is turquoise, geen groen ;)
FONfanatic @jongetje27 juli 2023 18:08
Chanteren met latere hoge aansluittarieven - blijkt niet waar - voor mijzelf en bovenburen is onbehoorlijk, en daarom werk ik niet mee.
jongetje
@FONfanatic27 juli 2023 18:14
Wat is erop tegen om alvast het te laten binnen leggen? Het is idd kostbaar om achteraf per woning in een appartementen complex aan te sluiten, zeker als je door andere woningen/meterkasten/kruipruimtes moet.

Wees blij dat ze het gratis aanbieden. Je hoeft niet eens een abonnement af te sluiten. Ik ken wel ergere praktijken dan een gratis glasvezel. Tenzij je graag perse de komende jaren aan Ziggo of DSL vast wil blijven zitten...
FONfanatic @jongetje27 juli 2023 18:17
Ik wil eerst weten waar ze het aan willen sluiten in mijn huis. Met drie renovaties voor de boeg heb ik geen zin in overbodig breekwerk.
jongetje
@FONfanatic27 juli 2023 18:20
Als je akkoord gaat komt er een echt mens bij je de aansluiting maken. Die kun je prima aangeven waar je de aansluiting wilt. Ze komen niet met een boormachine je woonkamer binnen zonder dat je thuis bent...
uiltje @FONfanatic25 juli 2023 14:41
Wat betekend dat "chanteren" dan? Bij ons willen ze het allemaal gratis laten aanleggen. Lijkt me een erg fijn vooruitzicht om glasvezel te hebben. Communicatie gaat niet altijd OK, maar ik zie niet in hoe ze ons zouden kunnen "chanteren". Waarmee dan?
MeanGreen @DaMaarten24 juli 2023 16:07
KPN gaat alle adressen (hier) tenminste tot in de woning aansluiten. ODF gaat hier ook alle woningen langs, maar legt alleen tot de erfgrens, tot je een contract neemt bij een van de aanbieders. Pas dan komt de kabel tot in de meterkast of waar je hem wil hebben.

Vraag me af hoe die kabels erbij liggen over een tijdje. Zeker omdat de erfgrens bij ieder huis in de wijk langs een grasveld ligt dat door de gemeente periodiek wordt gemaaid. :+
Tozz @MeanGreen24 juli 2023 16:19
Onder de straat ligt meer dan genoeg opgeboste kabel. Die laatste 10cm eraf maaien is dus geen probleem.
Sandwalker @Tozz24 juli 2023 18:00
Het vinden van de kabel is wel uitdagender als deze niet meer uitsteekt. Maar met een goede tekening moet dat geen probleem zijn
Keypunchie @Sandwalker24 juli 2023 22:07
Doorgaans ligt hij op een loodrechte lijn van de gemeentegrens naar de deur. De standaard is dat ze hem naar de meterkast doortrekken en die is in de meeste huizen bij de voordeur.

Ook zag ik dat een paar weken na aanleg een mannetje met een soort van GPS-stok langskwam, die nam van alle sprietjes de GPS-coordinaten op. Dus dan kan hij op basis daarvan (is op een paar cm nauwkeurig) wel gevonden worden.
LooneyTunes @Tozz24 juli 2023 20:54
Hier lag ongeveer 10 meter opgebost, met ~ 70 cm te gaan tot de daadwerkelijke aansluiting.
Gelukkig maakt dat met glas niet uit.
Uiteindelijk is in het kast je een meter of 3 opgebonden voordat de uiteindelijke connector er op gemonteerd zit. (alleen de vezel, niet de gel-gevulde buitenkabel)
IIIIIIIIIIII @DaMaarten24 juli 2023 16:19
https://www.kpnnetwerk.nl/mijn-status/
jaenster @IIIIIIIIIIII24 juli 2023 16:33
Volgens deze site heb ik glasvezel thuis. Volgens kpn's site zelf kan ik alleen vdsl krijgen. (ook geen congratz je krijgt glas) Wat nu? :+

Vorig jaar klopte iemand aan de deur die zei dat de glasvezel niet lang genoeg was om aan te sluiten. Er is sindsdien niks meer gebeurd.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 13:57]

djcasl @jaenster25 juli 2023 09:32
Ik zou even bellen met KPN Netwerk, ik heb zelf ook in deze malle molen gezeten (ruim 3 maanden). KPN netwerk en KPN klinkt hetzelfde maar opereren los van elkaar. Als KPN netwerk de status niet correct in het systeem heeft staan, dan kom je er bij KPN niet door.

Als ze dat wel hebben staan, dan kun je met die informatie weer naar KPN en het daar laten controleren. Neem er je tijd voor want je kunt nogal lange tijd in de wacht staan en wees bereid om je verhaal 20 keer te vertellen.

Extra tip voor mensen met een huurhuis, soms staat er op de website dat er obstructie is, maar dit kan ook zijn dat je woningbouw/corporatie nog geen toestemming heeft gegeven.
Robin4 @IIIIIIIIIIII24 juli 2023 22:39
Bij mij staat er dat er over 32 Maanden het koper word uitgezet.
ApexAlpha @DaMaarten24 juli 2023 16:07
De teams die graven en uitrollen staan los van de teams die aansluiten.

Aansluiten is veel lastiger omdat je bij mensen binnen moet komen. Dat betekent: afspraken maken, datuminprikken, anti-glasvezel marketing weerleggen, mensen zijn niet thuis, nogmaals afspraak etc...

Als de team die graven ook daarop moesten wachten dan lag er nog nergens een kabel in de grond. :)
uiltje @ApexAlpha25 juli 2023 14:39
Ja, ik weet het. VvE; daar hebben de gravers ook last van. En dan zit ik nog in de "commissie glasvezel".
redslow @DaMaarten24 juli 2023 16:22
Hier tijdens de vakantie zonder te laten weten doorgetrokken naar de voordeur. Probeer nu maar te regelen dat ze hem in de meterkast komen aansluiten.

Het is echt een gedoe, geen structuur of fatsoenlijke planning is mijn ervaring.

In dit geval een bedrijf dat in opdracht van t-mobile
nst6ldr @DaMaarten24 juli 2023 17:44
Dan heb je meer dan ik: in een buurt met rijtjeshuizen zijn ze hier ongeveer drie woningen vergeten, waaronder de mijne. De straat is in z'n geheel open geweest voor riolering, ze hebben in die tijd de kabelboom gelegd waarbij er bij ieder huis een aftakt en bij de oprit uit de grond komt. Behalve bij een aantal woningen dus :/
luke22 @DaMaarten24 juli 2023 15:59
Niet vergeten goed water te geven
Falcon @luke2224 juli 2023 16:08
*proest* ... daar ging me koffie tegen mijn laptop-scherm :D
Jeroen hofman @Falcon25 juli 2023 11:49
Idem hier, Water geven helpt niet. Dan nog afgezien wat ze ze hier in de meterkast hebben geflikt, heel stuk uit het plafond , gewoon vanaf bovenburen een gat naar mijn meterkast geboord , zodat de kabel vanuit mijn kast naar boven gaat.
Ik heb zo staan kijken, en deze (monteur) kabel trekker de vraag gesteld waarom hij geen gebruik maakt van de bestaande, lege pijp die naar boven loopt, Trekveer erin en Whala Deze kabeltrekker wist niet eens wat een trekveer was.
De stoep, gangpad wat ze hier ope hebben gehaald is schots en scheef teruggelegd.
Toen ze klaar waren in mijn meterkast, Waar mijn modem, router, switch , synology staat was een boorsel en grijs en stuk beton vanaf boven.
Heb dit gemeld zowel bij gemeente, verhuurder, KPN komen langs , zijn vanaf maart mee bezig niemand gezien.
Nu blijkt ook dat het labelen ook niet echt goed is gegaan , en men nu hier aan het uitfluiten, meten is. In Juni had hier werkend glas moeten zijn , Helaas pindakaas.
davevleugel @DaMaarten24 juli 2023 16:34
Ik heb het water gegeven en kunstmest bij gestrooid, binnen twee maanden werkend in huis }:O
kr4t0s @DaMaarten24 juli 2023 19:40
Hier al 14 maanden steekt glasvezel naast de voordeur uit. Al 3x gebeld waar ze blijven. Zou brief krijgen 2 weken geleden.. morgen maar weer bellen.
Frame164 @DaMaarten24 juli 2023 20:57
Is er al apparatuur aan "de andere kant" beschikbaar?
nebur86 @DaMaarten25 juli 2023 09:11
was bij mij sinds december, intussen sinds een week glasvezel. Werkt prima trouwens. Zeer tevreden want bij Ziggo had ik elk half uur timeouts sinds ze modem hadden geupgrade naar gigabit...
Verwijderd @DaMaarten25 juli 2023 21:00
4 maanden nog maar? In mijn woonplaats zijn straten waar al meer dan 4 jaar (!) kabels langs de gevels uit de straat komen. Kabels leggen? Ja. Huisaansluitingen? No cigar! In mijn eigen straat is de verwachte oplevering binnen een week twee keer twee maanden opgeschoven. Naar achteren, dus. En daar blijft het natuurlijk niet bij. KPN cs. liegen als ik weet niet wat als het om opleveringsdatums gaat.
PolarBear 24 juli 2023 16:03
KPN en Glaspoort sloten in half jaar tijd 297.000 huishoudens op glasvezel aan
Samen met joint venture Glaspoort heeft het bedrijf bijna 300.000 huishoudens voorzien van een glasvezelverbinding.
Ik snap deze kop niet?

In de tabel staat 400.000 aansluitingen via Glaspoort. +174.000 aansluitingen year on year. Maar dat is niet aangesloten schat ik in maar beschikbaarheid van glasvezel. Maar als ik naar de cijfers activated kijk zijn er maar 241.000 activated en ik zie in de onderliggende cijfers het getal ook niet terug.

Zie ik nu iets gigantisch over het hoofd?
AuteurHayte Redacteur @PolarBear24 juli 2023 16:08
Die year-on-year-cijfers in die tabel zijn anders dan de cijfers in de kop. Die cijfers in de kop en de inleiding gaan over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Die y-o-y-cijfers zijn in vergelijking met een jaar eerder :)

En het gaat om ftth-aansluitingen, dus op die huishoudens zijn nu glasvezelabonnementen af te nemen.
PolarBear @Hayte24 juli 2023 16:33
Die year-on-year-cijfers in die tabel zijn anders dan de cijfers in de kop. Die cijfers in de kop en de inleiding gaan over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Die y-o-y-cijfers zijn in vergelijking met een jaar eerder :)
Het is ontzettend onduidelijk om dan die tabel te plaatsen.

In Q1 2023 zijn er 27.000 huishoudens uitgerold bij Glaspoort en in Q2 2023 59.000 huishoudens. Samen

KPN zelf deed in Q1 85.000 en in Q2 125.000. Samen maakt dat inderdaad ongeveer 297.000 aannsluitingen. Had die cijfertjes dan even in een tabel gezet.
Samen met joint venture Glaspoort heeft het bedrijf bijna 300.000 huishoudens voorzien van een glasvezelverbinding.
In de tabel staat 400.000. KPN zegt ". Together with Glaspoort (400k homes passed), fiber coverage is now 53% of Dutch households. "
Maar samen met de joint venture is eigenlijk 3.920K + 400K huishoudens (een joint venture is een samenwerkingsverband).
Marsjee 24 juli 2023 16:02
Het blijft in mijn ogen grappig hoe KPN van de daken scheeuwt dat hun nu ervoor zorgen dat heel Nederland glasvezel krijgt. Terwijl, juist door KPN de uitrol van glasvezel veel langer heeft geduurd dan nodig. Dit door de overname van reggefiber een tiental jaar geleden.

Na die overname zijn ze namelijk direct gestopt met aanleggen.
page404 @Marsjee24 juli 2023 16:15
Mja, dat neem ik ze nog steeds kwalijk. Eerlijk is eerlijk, ze zijn nu daadwerkelijk serieus bezig. En het gat in de markt dat ze hebben laten liggen wordt nu deels opgevuld door andere partijen, dus het is misschien wel een blessing in disguise. Niet dat ik na een jaar T-Mobile nog dolblij met ze ben, maar het is fijn dat ik nog enige keuze heb of ik door de kat of de hond gebeten wordt.
Jasper Janssen @page40424 juli 2023 21:04
Nahja, het was niet een of andere conspiracy ofzo. Ze hadden gewoon opeens helemaal geen geld meer. De investeerders zijn ook bijna al hun geld kwijt geraakt in zeer korte tijd — van 12 euro naar 2 per aandeel.
MeanGreen @Marsjee24 juli 2023 16:08
Tsja, gevoel voor commercie gaat vaak niet samen met eerlijk zijn of het hele verhaal vertellen :P
Dragons @MeanGreen24 juli 2023 18:26
Dat ze heel Nederland willen voorzien van Glasvezel is niet gelogen. Maar er word nog weleens vergeten wat er allemaal voor nodig is voordat zoiets gerealiseerd is ook financieel.
DeComponeur
@Dragons24 juli 2023 20:16
Hoezo, vergeten wat er voor nodig is. :? Financieel is geen enkel probleem, mankracht wel.
Er zijn inmiddels honderden kleine initiatieven uit de grond gestampt die zelf glasvezel zijn gaan aanleggen en het blijkt dat een gemiddeld netwerkje in 10 tot 15 jaar volledig terugverdient kan worden als bewoners zo'n 15 euro in de maand betalen in hun abo. (of afkopen, bijvoorbeeld voor zo'n €1500 over 10 jaar)
Die tarieven gelden ook nu voor KPN en Ziggo ook...
Iedereen in Nederland betaalt voor/in zijn abo tussen de 10 en 20 euro per maand aan een kabel.
Oftewel een fantastisch verdienmodel.
Daarom gaat Ziggo liever niets doen omdat hun miljoenen klanten elke maand 15 euro opleveren voor de oude coax :+ Yep die oude kabel levert tientallen miljoenen op... per maand !
(is wel bruto, maar daar zou ik het ook voor doen :9 )

Ter indicatie: cijfertjes van KPN die de dure aansluitingen nogal relativeren worden hier besproken:
https://ir.kpn.com/kpn/pd...pdate_2020_Transcript.pdf
Chris Figee (CFO, KPN): Yeah, well that’s €750 to €850 per home passed, gets you to a line actually nearing the front door depending a bit on your house. So it's very close to the house. It's nearing to enter the house already, then actually activating the customer makes that additional investment. If you look at those investments the cost, the hardware cost to sending a mechanic in could be depending on the house and the situation, € 150 to € 200 per home. To me, that’s kind of acquisition costs. So if I were to model it out, you could either model it in your cost per home activated, but then you take up the margin or you put in the margin you make on fiber, but think about moving from the line. The fiber line sticks out of the ground next to the front door into the house into – well, almost into the settop box. That last – not even last mile, so actually the last 50 centimetres could be around €150 to €200 including mechanic costs, settop box and everything
Frame164 @DeComponeur24 juli 2023 21:01
Ik ken ook een paar van die projecten maar als je ziet hoeveel uren mensen gratis in die projecten bij hun in de buurt hebben gestopt dan is het niet gek dat het zo goedkoop kan. Als al dat werk betaald had moeten worden (en voor dit soort werk zit je al gauw op uurtarieven van 75....150 euro per uur, dan waren de kosten echt een stuk hoger geworden. En dat keer het aantal van dit soort kleine projecten.

En los daarvan: net profit van KPN is ca. 14% en VodafoneZiggo zit daar onder (rapporteren alleen maar EBITDA en die is lager dan die van KPN). Niet slecht maar ook niet extreem. Veel bedrijven zullen aan een winstverbeteringsprogramma moeten beginnen als ze dit halen. KPN heeft het voordeel dat het redelijk stabiele business is.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 13:57]

DeComponeur
@Frame16424 juli 2023 21:14
Ja hoor dat is waar, ik vergader af en toe zelf in zo'n coöperatie tegen een kleine vrijwilligersvergoeding :9
Maar vergeet niet dat dit kleinschalige projecten zijn, vaak maar met een paar duizend aansluitingen.
Als je voor een miljoen gaat aanleggen worden allerlei kosten per aansluiting uiteraard significant minder.
Dit blijkt ook wel, het is niet voor niets dat zowel T-Mobile als KPN als Delta én al die kleintjes inmiddels over een spiksplinternieuw glasvezelnetwerk betere en goedkopere diensten kunnen bieden dan Ziggo :+
Marsjee @MeanGreen24 juli 2023 16:53
Heb je ook helemaal gelijk in idd !
westergas 24 juli 2023 16:01
Deze groei kunnen ze bij de klantenservice niet helemaal aan gok ik. Mijn ervaring is dat ze het daar niet op orde hebben als het een keer mis gaat. Meerdere malen zijn mij daar dingen toegezegd die helemaal niet bleken te kloppen.

En TV+ haalt het niet bij Ziggo qua beeldkwaliteit (Judder) en interface.

Internet verbinding is verder prima, als het allemaal werkt.
dirk 1964 @westergas24 juli 2023 18:33
Hoe kom je erbij dat KPN TV+ slechter is? de 10 belangrijkste zenders worden met de hoogste bitrate 1:1 doorgezet. Dikke prima dus iedereen waar ik het voor heb aangelegd is hier zeer tevreden over.
westergas @dirk 196424 juli 2023 23:37
beeldkwaliteit is op zich goed, alleen schakelt de app niet lekker op de framerate van de TV. Dat is een Android issue. Alleen de Shield heeft dat nog redelijk voor mekaar. En kijk maar eens een uitzending terug of zet deze op pauze, dan valt het nog meer op. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat opvalt maar ik let daar altijd op.

Verder zijn er wat interface dingetjes die ik niet prettig en onlogisch vind.
jmvdkolk @westergas24 juli 2023 19:50
Mijn ervaring met KPN Interactieve TV via de app is heel anders dan die van jou. Maar ik had 200 Mbit/s down bij KPN. Zou beeldkwaliteit iets te maken kunnen hebben met de kwaliteit van de dsl verbinding?
Qua gebruiksgemag vind ik de KPN en Ziggo apps vergelijkbaar.

Ik ben overigens sinds een paar maanden overgestapt op ODF/T-Mobile glas. Heb nu geen toegang meer tot de KPN app. De afgelopen maanden heb ik ook de Ziggo app niet meer gebruikt.

[Reactie gewijzigd door jmvdkolk op 22 juli 2024 13:57]

John Duh 24 juli 2023 19:24
Net voor de zomer heeft KPN mijn straat meermaals opengebroken en inmiddels het straatbeeld ontsierd met de bekende oranje sprietjes op de meest vreemde plaatsen.

Gezien het feit dat ik onlangs nog een nieuw DSL abonnement (bij T-Mobile) heb kunnen afsluiten, wat a.s. donderdag ingaat, verwacht ik dat het hier ook nog wel een tijdje duurt voordat de glasvezels de huizen in zullen gaan.

Maar vandaag hoorde ik op BNR, bij de duiding van de cijfers in dit artikel, dat KPN inmiddels is begonnen met het naar glasvezel omzetten van de goede oude koperaansluitingen. Helaas wordt daar geen tijdspad bij gegeven, waardoor het voor de eindgebruikers een kwestie van geduldig afwachten blijft.

Van de telecom marktleider had ik toch een meer concrete communicatie verwacht.
metam @John Duh24 juli 2023 21:50
Als in een wijk op alle adressen glasvezel te leveren is, en alle KPN klanten zijn overgezet op glasvezel, dan kan het oude kopernetwerk worden uitgezet. Tijdspaden zijn daarbij heel lastig, want soms moeten er nog een paar huizen d.m.v. een speciaal traject worden overgezet, en soms moeten er ook klanten geholpen worden bij het overgaan naar glasvezel. Als niemand meer gebruik maakt van koper dan kan het uit, en dat bespaart energie en onderhoudskosten.
John Duh @metam24 juli 2023 23:00
Bedankt voor de toelichting. Niet geremd door deze kennis van de achtergrond, deed ik ook de aanmane dat op enig moment DSL wordt "uitgezet" en daardoor de gebruikers wel over moeten naar glasvezel of de kabel (Ziggo in mijn geval, waar ik nu klant ben). Maar trek ik de juiste conclusie door te stellen dat dit alsnog voor mijn situatie zou kunnen gelden als alle KPN abonnees vanuit DSL naar glasvezel zijn gemigreerd, terwijl ik t.z.t. met mijn T-Mobile abonnement op het DSL netwerk van KPN ben blijven hangen?
peregrine101 @John Duh25 juli 2023 13:48
Die teller gaat niet alleen lopen als alle klanten van KPN zijn overgezet naar glas. De teller ging eigenlijk bij ons in de buurt vrijwel meteen lopen nadat de kabel in de grond lag. Ook bij mij is de glasvezel naar binnen getrokken. Wij zijn op dit moment T-Mobile klant op DSL. Ik vrees met grote vreze wat er gaat gebeuren als de DSL wordt uitgezet, want die gaat wel degelijk helemaal uit. Met VDSL wordt er nog een beetje extra uitgepeurd, maar het kopernetwerk is op. T-Mobile en KPN zijn lekker aan het knokken en er lijkt weinig schot te zitten in een aanbod van T-Mobile op glas van KPN. Dan zal ik dus over moeten op KPN, waar ik helemaal niet op zit te wachten. Nu heb ik het combinatievoordeel van T-Mobile Thuis en een telefoon op T-Mobile mobiel. Dat loopt lekker op en die voordelen wil ik eigenlijk niet kwijt.
John Duh @peregrine10125 juli 2023 15:31
Dat snap ik. Combinatie voordelen zijn leuk, maar niet altijd het voordeligste. Mobiel zit ik daarom bijvoorbeeld bij de prijsstunters Simpel en Youfone. Die laatste is onlangs door KPN overgenomen, waardoor dat wellicht op termijn ook voordelen gaat bieden i.c.m. glasvezel van KPN.
Groningerkoek 24 juli 2023 16:03
Bedoelen ze echt de huizen aangesloten op het netwerk of bedoelen ze dat er nog meer lege buisjes uit de grond steken?
DeComponeur
@Groningerkoek24 juli 2023 20:24
Yep aangesloten is waarschijnlijk zeer relatief ;)
9 juli: nieuws: ACM: aantal glasvezelverbindingen steeg afgelopen kwartaal meer dan o...
Momenteel hebben 6,14 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting tot aan de woning of tot aan de meterkast, terwijl dat er vorig kwartaal nog zo'n 5,7 miljoen waren
Timmiejj @Groningerkoek25 juli 2023 13:53
Ze bedoelen het aantal huishoudens waar ze technisch gezien fiber dienst zouden kunnen leveren.

Ik werk bij die roze club en hier hebben ze het ook continu over de 'fiber footprint'
matthew2300 24 juli 2023 16:25
Hier kwam KPN pas in actie toen de gemeente een deal sloot met Delta. Die wilde als enige ook glasvezel in het buitengebied aanleggen. Voor de meeste kabelboeren bestaat het buitengebied niet. Met een beetje geluk hebben we nu wat te kiezen.
Verwijderd 24 juli 2023 16:27
Persoonlijk vind ik het allemaal wat lang duren.

Ik heb het in april aangevraagd, en ongeveer een maand geleden werd heel de wijk onder gespoten met waar de aders de grond uit komen. Bij mij zou het rond de 24e augustus worden aangesloten. Maar ik heb nog geen communicatie gezien waar mijn aansluit punt moet komen. En als ik inlog op de KPN site krijg ik alleen maar foutmeldingen bij mijn bestelling.
jayjay_seal @Verwijderd25 juli 2023 12:30
de wijk onder gespoten
Goed feestje? of komt er overal glasvezel overheen te hangen?
brainsalad 24 juli 2023 18:01
De hele buurt heeft glasvezel van Delta. Mijn huis, een maisonette, had Delta geen probleem mee. Buurvrouw beneden had geen bezwaar. Bij KPN: de hele buurt is glasvezel gegraven behalve bij ons, blijkt hoogbouw te zijn. KPN/Glaspoort kunnen niets zeggen, aparte afdeling. Ik maak mij zorgen dat we geen glas van KPN krijgen en de rest van de wijk wel..
DeComponeur
@brainsalad24 juli 2023 20:47
Check ff bij je gemeente, de kans dat KPN jullie overslaat lijkt me vrij klein, als je pech hebt moet je wel langer wachten. Hoogbouw wordt gezien als andere tak van sport, zelfs de schouwers zijn soms andere medewerkers
Vorkie 24 juli 2023 17:00
En onderwijl hangt in Almere “nep” reclame over het glasvezel-netwerk van Ziggo.

KPN is goed op weg!
StarC @Vorkie24 juli 2023 20:12
Bedoel je glasvezel-kabel? Geniale marketing om de combinatie van technieken zo te presenteren dat het eigenlijk een andere techniek lijkt :)
Vorkie @StarC24 juli 2023 20:15
Ja, geniale marketing, maar op het randje - ben benieuwd wat de reclame code commissie hiervan vindt.
DeComponeur
@Vorkie24 juli 2023 20:44
Dit loopt al jaaaren en heeft niks met geniale marketing te maken maar alles met immoreel gedrag. :+
We leven inmiddels in 2023 en dit soort 'marketing' is verre van verstandig omdat de gemiddelde consument inmiddels actie onderneemt vanwege de afkeer die ontstaat bij dit soort oplichterij...
Dossiernr: 2013 /00955 https://www.reclamecode.n...svezel/2013-00955/131185/
Vorkie @DeComponeur24 juli 2023 20:54
Bedankt!

Hoop dat inwoners van Almere zich dan gaan uitspreken hiertegen.
DD-IRM @StarC25 juli 2023 09:26
Hmm, zeker afgekenen van KPN, die flikte dat al rond 2010. KPN-glas.... ja tot aan de wijkverdeler en de rest via koper. Hele volksstammen dachten toen dat ze glasvezel tot in huis kregen...
Gelukkig is KPN glas nu echt glasvezel tot in huis :)

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