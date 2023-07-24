KPN en Glaspoort sloten in halfjaar tijd 297.000 huishoudens op glasvezel aan

KPN heeft het afgelopen kwartaal glasvezel uitgerold bij 125.000 huishoudens. Samen met joint venture Glaspoort heeft het bedrijf in het eerste halfjaar bijna 300.000 huishoudens voorzien van een glasvezelverbinding. Het aantal glasvezelabonnees groeide met 77.000 huishoudens.

Het bedrijf zegt nu glasvezel bij 4,47 miljoen huishoudens aan te kunnen bieden. 3,92 miljoen daarvan zijn door KPN aangesloten en 400.000 zijn door Glaspoort aangesloten. Het resterende deel, 148.000 huishoudens, gaat via de netwerken van derden. KPN wil tegen 2026 ongeveer 80 procent van Nederland hebben verglaasd; het bedrijf zit nu op 53 procent.

De omzet van KPN's vaste diensten daalde licht, met 1,1 procent, tot 896 miljoen euro in het eerste halfjaar. Het bedrijf zegt dat hier verbetering in zit, mede door de uitrol van glasvezel. De omzet uit de mobiele tak steeg met 4,3 procent tot 395 miljoen euro in het eerste halfjaar. Dit kwam vooral door een toename van 42.000 mobiele klanten met een abonnement. Het gemiddelde bedrag per mobiele abonnement steeg bovendien met drie procent tot 17 euro.

Het bedrijf had in het eerste halfjaar een omzet van 2,66 miljard euro, 1,8 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 13 procent tot 412 miljoen euro. "Ondanks stijgende kosten, met name gedreven door loonindexering en hogere energieprijzen, geven de duurzame groei van omzet uit diensten, onze sterke prestaties en de maatregelen die we nemen om de kosten te verlagen, ons het vertrouwen dat we de financiële verwachtingen voor het hele jaar kunnen waarmaken", zegt ceo Joost Farweck.