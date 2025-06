KPN introduceert TV+-settopbox met Android TV voor 3,50 euro per maand - update

KPN heeft TV+ geïntroduceerd, een settopbox met Android TV waarmee abonnees lineaire tv kunnen kijken en apps via de Play Store kunnen downloaden. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld streamingdiensten bekijken met TV+. Het kastje ondersteunt ook Chromecast.

De TV+-box is beschikbaar bij de internet- en tv-abonnementen en kost 3,50 euro per maand zonder lineaire televisie. Willen klanten ook tv, dan kost dit in totaal 12,50 euro per maand. De TV+-settopbox ondersteunt 4k, HLG, HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos. Voor de besturing is er een bluetoothafstandsbediening, met een Google Assistent-knop voor spraakbediening.

KPN zegt de TV+-box onder meer aan te bieden aan klanten, zodat klanten binnen één omgeving zowel lineaire tv als streaming kunnen kijken. Het apparaat heeft een ethernetpoort, een HDMI-poort en een USB-A-poort. Verder is er Wi-Fi 6-ondersteuning en is de TV+-box 10,5x10,5x2,5cm groot. Tijdens gebruik is het energiegebruik maximaal 4W, in stand-by is dit 2,5W. Er is ook een ecostand; dan verbruikt de TV+-box in stand-by 1W. Bestaande klanten krijgen 'binnenkort' de mogelijkheid om over te stappen naar TV+, zegt de provider.

Update, 26 januari: KPN zegt dat de TV+-box ook toegang krijgt tot de HD Glas-kanalen. Deze tv-kanalen hebben een hogere bitrate dan andere kanalen en zijn al beschikbaar op andere KPN-boxen.