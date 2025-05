Nederlandse providers verwerkten tijdens jaarwisseling tot 47 procent meer data

Nederlandse telecomproviders hebben opnieuw een recordhoeveelheid data verwerkt tijdens de nieuwjaarsnacht. Bij KPN ging met 453 terabyte bijna een derde meer data over het netwerk dan vorig jaar. Bij T-Mobile steeg het verbruik ook, maar met slechts vijf procent.

De drie grote Nederlandse mobiele providers, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, melden alle drie een stijging van de verbruikte data. Volgens de providers heeft dat te maken met het feit dat er vorig jaar nog een lockdown plaatsvond. Daardoor leidden veel mensen toen 2022 in vanuit huis. Dit jaar waren er geen beperkingen en vierden Nederlanders het nieuwe jaar buiten de deur, waardoor ze ook meer berichten onderling stuurden. Waar de providers een stijging melden van de verbruikte data, daalde het aantal verzonden sms'jes en uitgaande telefoongesprekken juist licht.

KPN

KPN schrijft dat het in de nieuwjaarsnacht 453 terabyte aan mobiele data verwerkte. Dat gebeurde tussen 22.00 en 04.00. Dat is heel wat meer dan een jaar geleden, toen het nog 343 terabyte aan data verwerkte. Het hoogtepunt lag tussen 00.05 en 00.10. Het aantal sms'jes daalde, al ging het om een relatief kleine daling. KPN-klanten verzonden 1,2 miljoen sms'jes, ten opzichte van 1,4 miljoen vorig jaar. Het aantal telefoongesprekken daalde van 4,1 miljoen naar 3,9 miljoen in die periode van zes uur.

VodafoneZiggo

Ook VodafoneZiggo zag een stijging. In dezelfde uren tussen 22.00 en 04.00 werd 47 procent meer data verbruikt in vergelijking met het jaar ervoor, zegt de provider, al noemt die daarbij geen harde cijfers. De piekbelasting lag ook bij Vodafone in de eerste tien minuten van het nieuwe jaar. Op het vaste netwerk van Ziggo steeg het dataverbruik op het piekmoment met 27 procent.

Ook met bellen en sms'en noemt VodafoneZiggo geen harde cijfers, maar het aantal sms'jes daalde bij de provider met 5 procent en het aantal telefoongesprekken met 17 procent.

T-Mobile

T-Mobile schrijft dat tijdens de jaarwisseling een groei van vijf procent te zien was in mobiel dataverbruik, maar de provider noemt geen concrete cijfers of verdere details. De piek lag bij de provider tussen 00.05 en 00.15, maar T-Mobile schrijft niet hoeveel data er verbruikt werd en in welke tijdsperiode dat gebeurde.