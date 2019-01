Dataverbruik tijdens jaarwisseling stijgt naar 176 terabyte bij KPN

Tijdens Oud en Nieuw hebben KPN-klanten in totaal 176 terabyte aan dataverkeer gegenereerd. Tijdens de piek na twaalven lag het dataverkeer 30 procent hoger dan vorig jaar tijdens de jaarwisseling.

Met 176 terabyte aan nieuwjaarswensen, afbeeldingen en video’s is er sprake van een recordhoeveelheid volgens KPN. Vorig jaar verwerkte het netwerk van de provider tijdens Oud en Nieuw 128 terabyte aan data. De gegevens zijn door KPN gemeten tussen maandagavond 22.00 en dinsdagochtend 04.00. De piek lag om tien over twaalf 's nachts.

Tijdens nieuwjaar zijn er vier miljoen mobiele gesprekken gevoerd met een piek iets na middernacht. Dat aantal was vorig jaar nagenoeg hetzelfde. Het aantal met de jaarwisseling verzonden sms-berichten daalde verder, van 3,2 miljoen naar 2,9 miljoen berichten. Al jaren is er sprake van een daling van het aantal sms-berichten dat tijdens nieuwjaarsnacht verzonden wordt. In 2010 verwerkte KPN nog 27,7 miljoen sms-berichten tijdens Oud en Nieuw.

De overige providers hebben op het moment van schrijven hun statistieken over dataverbruik tijdens de jaarwisseling nog niet gepubliceerd.