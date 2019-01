Google bevestigt komst donkere modus naar Chrome voor Windows

Google heeft bevestigd dat het werkt aan ondersteuning voor een donkere modus van Chrome op Windows. Tot die tijd verwijst het ontwikkelteam gebruikers door naar donkere thema's voor de browser.

Een ontwikkelaar van het Chromium-team bevestigt de komst van de donkere modus op Reddit. "Voor de desktop is ondersteuning voor de donkere modus in ontwikkeling. In de tussentijd adviseren we mensen om een donker thema te gebruiken", aldus de senior Chrome-ontwikkelaar Peter Kasting.

Kasting was degene die in mei 2018 in een bug-rapport aangaf dat Chrome gebruik moest maken van de optie van Windows 10 om een lichte of donker modus voor apps te gebruiken. De snelste manier was volgens hem om de incognitoweergave van Chrome te gebruiken voor de donkere modus.

Windows 10 biedt de optie voor een donkere weergave van apps al sinds 2016. Onder andere Edge en Firefox bieden de optie al. Begin december verschenen aanwijzingen dat de donkere modus van Chrome voor macOS 10.14 Mojave op komst is. Deze verschijnt waarschijnlijk als onderdeel van Chrome 73, begin dit jaar.