Ook Android-versie van Chrome krijgt ondersteuning voor donkere modus

Google heeft in de laatste versie van Chrome voor Android een donkere modus toegevoegd. Versie 73 van de mobiele browser is vooralsnog alleen beschikbaar in het bètakanaal, en zal dus pas over enige tijd naar alle Android-gebruikers komen.

De website 9To5Google ontdekte dat Google aan het experimenteren is met de donkere modus in Chrome voor Android. Het blijkt namelijk mogelijk te zijn om de donkere modus in Chrome aan te zetten door in de ontwikkelaarsinstellingen op Android Pie de zogenaamde Night mode op 'always on' te zetten. Daarbij merkt 9To5Google op dat de functionaliteit duidelijk nog in ontwikkeling is, omdat niet alle tekst even goed leesbaar is.

Dat er een donkere modus naar Chrome voor Android komt is geen verrassing. Google werkt namelijk al aan een soortgelijke functionaliteit in Chrome voor Windows en Mac. Een scherm met veel zwarte elementen helpt bij het 's nachts browsen met weinig licht, en biedt ook accubesparingen op smartphones met een oled-scherm.