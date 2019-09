Google zet donkere modus voor Gmail live voor eerste gebruikers

Google heeft de Gmail-app op Android voorzien van een donkere modus. Die komt geleidelijk voor alle gebruikers beschikbaar. De donkere interface sluit aan op het donkere thema dat Google met Android 10 heeft geïntroduceerd.

Donkere modus Android 10

De donkere modus zit in de nieuwste versie van de app. Deze versie is gewoon in de Play Store te vinden. De update is ook beschikbaar via APK Mirror. Het gaat hierbij om een update aan de serverkant van Google. De optie is dus nog niet voor iedereen beschikbaar, zelfs als gebruikers de laatste versie van Gmail draaien.

Gebruikers die de donkere modus voor Gmail hebben, kunnen de optie vinden onder 'instellingen > algemene instellingen > thema'. Reddit-gebruiker careslol heeft ook een manier gevonden om de donkere modus handmatig in te stellen, al is daarvoor roottoegang nodig. Google heeft ook een donkere modus aan Android toegevoegd in versie 10. Daarnaast zullen verschillende Google-apps van een donkere modus worden voorzien.

De Gmail-app bevatte al langer een soort donkere modus. Dit was echter een work-in-progress-versie, die alleen het instellingenscherm donker maakte. Het hoofdscherm en de zijbalk bleven in die versie wit.