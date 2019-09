Civilization VI krijgt een battleroyalemodus

Het turn-based strategiespel Sid Meier's Civilization VI heeft met de komst van een update een nieuwe multiplayermodus gekregen die nogal wat overeenkomsten vertoont met het battleroyaleprincipe uit shooters.

Uit onder meer een trailer en de patch notes blijkt dat deze nieuwe modus Red Death heet en draait om het in leven houden van je Civilian-eenheid. De laatste speler die zo'n eenheid nog in leven heeft, wint het spel. Red Death staat voor een radioactieve storm die de planeet opslokt, waarbij ergens op het speelveld een veilige ring verschijnt en gaandeweg steeds kleiner wordt. Eenheden kunnen niet genezen in de Red Death en de schade door radioactiviteit wordt gedurende het spel steeds groter. Verder bestaat de wereld uit verwoeste steden en giftig water.

In deze battleroyalemodus kunnen spelers geen beschaving opbouwen of gebouwen optuigen; het gaat om het beheren van je factie in een post-apocalyptische setting, waarbij gevechtseenheden een burger moeten beschermen tegen aanvallen en pogingen om hem gevangen te nemen. Er zijn allerlei verschillende facties om uit te kiezen, variërend van doorgedraaide wetenschappers tot piraten of mutanten.

De Red Death-modus biedt plaats aan maximaal twaalf spelers, al zijn er ook speelveldformaten die geschikter zijn voor kleinere groepen. Spelers kunnen het opnemen tegen andere spelers, maar ook tegen de kunstmatige intelligentie.

Per beurt kun je het speelveld verkennen in de hoop om meer eenheden te verzamelen en hen in rang te laten stijgen. Eventueel zijn er zelfs kernkoppen te vinden, die uiteraard in te zetten zijn. De gratis update die deze gamemodus toevoegt, wordt volgens de makers automatisch via Steam binnengehaald.