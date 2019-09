Hobbyist maakt speelbare versie van Civilization in Excel

Een knappe kop heeft een simpele versie van strategiegame Civilization ontwikkeld die speelbaar is in Excel. Het spel heeft een 1v1-modus voor twee spelers en is al werkend. Bovendien is het Excel-bestand gratis te downloaden.

[Cell]ivization is gemaakt door 's0lly', die onlangs versie 1.0 van het spel gratis beschikbaar heeft gesteld. Hij deed dit om mee te doen aan de OLC Codejam 2019. Het thema van deze wedstrijd is dit jaar 'destructie'. "Dat is toepasselijk, want de enige manier om te winnen in [Cell]ivization is door het andere team te vernietigen", schrijft s0lly.

Het Excel-spel mist nog wel de nodige features. Momenteel ondersteunt het alleen een simpele deathmatch-modus voor twee spelers. De spelers bewegen daarbij hun eenheden met de wasd-toetsen. Spelers moeten wel even geduld hebben, want het duurt enkele seconden voordat de bewegingen worden doorgevoerd.

In de toekomst zal s0lly nog artificiële intelligentie toevoegen. Momenteel kun je alleen uit de voeten met een andere, menselijke tegenstander. Daarnaast worden in de toekomst verschillende beschavingen verwacht. Ook staan er andere functies in de planning, waaronder diplomatie, wetenschap en nieuwe grondstoffen. Op dit moment kunnen spelers nog geen grondstoffen bezitten.

Bovendien bevat de game nog de nodige bugs. Zo breekt het spel als er geen units meer aanwezig zijn. Daarnaast loopt het vast als een unit geen kant meer op kan. De game is dan ook zeker geen vervanger voor Civilization 5 en 6.

[Cell]ivization is niet het eerste spel dat volledig in Excel is gemaakt. De spreadsheetsoftware ondersteunt Visual Basic, Adobe flash en macro's, waarmee prima games kunnen worden gemaakt. Verschillende knappe koppen maakten eerder al speelbare versies van bijvoorbeeld Monopoly, puzzelspel 2048, Flappy Bird, Angry Birds en XCOM. De games zijn niet zozeer als volwaardige games bedoeld, maar eerder als klein tijdverdrijf. Daarnaast staat Excel natuurlijk op vrijwel elk workstation. Kantoormensen kunnen dus vrij gemakkelijk stiekem een potje Flappy Bird spelen.