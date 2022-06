Wetenschappers hernoemen genen omdat Excel ze als datum zag

Wetenschappers van het Human Gene Nomenclature Committee hebben afgelopen jaar 27 genen een nieuwe naam gegeven om een bijzondere reden. Excel bleef de namen van de genen omzetten in een datum en dat irriteerde veel wetenschappers.

Input bij A1 is 'MARCH1', bij B1 'MARCHF1'

De wijziging staat in de nieuwe richtlijnen voor de naamgeving van genen die HGNC in Nature heeft gepubliceerd. Wetenschappers hadden moeite met bijvoorbeeld Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1, dat tot voor kort MARCH1 heette. Excel zette dat automatisch om in '1 maart' en wetenschappers die dat programma gebruiken, moeten dat dus elke keer ongedaan maken. Er is geen manier om te voorkomen dat Excel dat doet. MARCH1 heet nu MARCHF1 en SEPT1 heet nu SEPTIN1, waardoor Excel ze niet langer ziet als data en de inhoud van de cel erop aanpast.

De coördinator van HGNC, Elspeth Bruford, zegt tegen The Verge dat het beter was voor de wetenschappers om de naamgeving te veranderen dan voor Microsoft om de werking van Excel te wijzigen. "Dit is een heel beperkte use case voor Excel-software. Er is dus weinig reden voor Microsoft om een significante verandering door te voeren aan een functie die veel andere gebruikers wel vaak gebruiken." Microsoft heeft niet gereageerd op de kwestie.