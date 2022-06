Legendarische speler Reckful krijgt na overlijden eerbetoon in World of Warcraft

Blizzard heeft een virtueel eerbetoon aan een legendarische speler in World of Warcraft gemaakt. De speler Byron 'Reckful' Bernstein heeft na zijn irl-overlijden een plaatsje gekregen in de Cathedral of Light in de game.

Blizzard heeft een homage aan Reckful gebracht door de speler permanent in de Shadowlands-uitbreiding op te nemen. De speler staat daar permanent in de Cathedral of Light, waar hij één zin aan dialoog heeft. "I don't train Assassination Rogues", zegt de npc. Dat is een verwijzing naar Reckfuls speelstijl, die weigerde de overpowered Assassination Rogue-rol te spelen in Wrath of the Lich King.

Het eerbetoon is aan Byron Bernstein, een populaire gamestreamer. Bernstein had bijna een miljoen volgers op Twitch, maar beroofde zichzelf vorige maand van het leven. Na zijn dood kwamen honderden fans samen in de Cathedral of Light in Warcraft samen als eerbetoon aan de speler. Blizzard noemde hem toen ook 'een van memorabelste WoW-spelers aller tijden'.