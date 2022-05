Blizzard gaat WoW-servers met weinig spelers verbinden met drukkere servers

Blizzard gaat in de komende maanden World of Warcraft-servers met relatief weinig spelers samenvoegen met realms waar veel meer spelers op zitten. Het bedrijf wil hiermee de gameplay-ervaring van spelers op servers met een kleine populatie verbeteren.

Blizzard laat in een forumbericht weten dat het een uitgebreide studie heeft afgerond naar de populatie op elke bestaande World of Warcraft-realm. Op basis daarvan heeft het bedrijf realms met een lage spelerspopulatie geïdentificeerd. In de komende twee tot drie maanden worden deze realms verbonden met realms waar het een stuk drukker is. Blizzard meldt dat het alweer enkele jaren geleden is toen voor het laatst servers aan elkaar gekoppeld werden.

Dit proces zal plaatsvinden tijdens de reguliere geplande onderhoudssessies, waarbij elke week een paar realms worden verbonden met andere. Blizzard zegt daarmee door te gaan tot elke realm met een laag aantal spelers in elke regio is verbonden met een substantieel grotere groep spelers. Dit plan geldt overigens voor Battle for Azeroth en niet voor World of Warcraft Classic.

Blizzard zegt dat World of Warcraft de beste ervaring oplevert met een gemeenschap van andere spelers om je heen en dat de bestaande manieren om deel te nemen aan serveroverschrijdende gamesessies niet kunnen verhinderen dat er nog steeds veel aspecten zijn die puur op de eigen realm zijn gebaseerd. Volgens de ontwikkelaar biedt een realm met een 'gezonde populatie' meer kansen.