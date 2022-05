'Meer uitgevers overwegen prijzen van games voor next-genconsoles te verhogen'

Onlangs maakte 2K Games bekend dat de versie van NBA 2K21 voor next-genconsoles 70 dollar gaat kosten. Dat is 10 dollar meer dan de versie voor de huidige consoles en volgens onderzoeksbureau IDG Consulting overwegen meerdere uitgevers een dergelijke verhoging.

Yoshio Osaki, de directeur van IDG Consulting, zegt tegen de website GamesIndustry.biz dat 2005 en 2006 de laatste keer was dat er sprake was van een prijsverhoging bij de release van nieuwe consoles. Het ging toen om de Xbox 360 en de PS3, waarbij de prijs toen van 50 naar 60 dollar ging. Daarna is er geen dergelijke verhoging meer geweest, ook al zijn de kosten aanzienlijk toegenomen.

Volgens Osaki zijn de kosten voor de productie van titels voor de PS5 en Xbox Series X omhoog gegaan met 200 tot 300 procent. Hij licht toe dat de verhoging van 60 naar 70 dollar een verhoging van 17 procent behelst en dat dat relatief gezien nog laag is in vergelijking met prijsverhogingen in andere entertainmentsectoren en als het afgezet wordt tegen de toegenomen productie- en ontwikkelkosten.

Osaki zegt niet welke andere uitgevers ook overwegen de stap te maken naar het vragen van een hogere prijs voor de versie van hun games voor de Xbox Series X of de PS5. Hij stelt dat niet elke game voor een prijs van 70 dollar in de winkels zal liggen, maar dat dit vooral bij vlaggenschiptitels zoals die van de NBA 2K-reeks te verwachten is.

Onlangs maakte 2K Games bekend dat NBA 2K21 60 dollar zal kosten voor de PlayStation 4 en Xbox One, maar dat de versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X een prijs van 70 dollar krijgt. Het bedrijf meldt daar wel bij dat het gaat om een adviesprijs en dat de daadwerkelijke prijs in de winkel kan afwijken.