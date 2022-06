Ubisoft: onze next-gengames worden vooralsnog niet duurder

De games die Ubisoft voor eind dit jaar heeft gepland, zullen op next-genconsoles geen hogere adviesprijs krijgen dan op de huidige consoles. De uitgever lijkt wel ruimte over te laten om dat in de toekomst te veranderen.

Tijdens een gesprek met investeerders zei Ubisoft-ceo Yves Guillemot volgens Games Industry dat de consoleprijzen van de komende spellen hetzelfde zullen zijn, ongeacht de console waar het spel voor wordt gekocht. Onder de spellen vallen grote titels als Assassin's Creed Valhalla en Watch Dogs: Legion. Hij voegde daar wel aan toe dat 'dit is waar we nu op zijn gefocust'. Daarmee impliceert Guillemot dat er geen zekerheid is over de prijzen van games die volgend jaar uitkomen.

Eerder deze maand zei onderzoeksbureau IDG Consulting dat meerdere uitgevers het verhogen van next-gengames zouden overwegen. Het onderzoeksbureau zegt dat het produceren van spellen de afgelopen jaren duurder is geworden en dat deze kosten voor de next-gentitels alleen maar verder zullen stijgen. Daarom zouden uitgevers overwegen de prijzen te verhogen. Take-Two, moederbedrijf van 2K Games, was de eerste uitgever die bekendmaakte dat een spel voor de nieuwe consoles een meerprijs krijgt. Het gaat om NBA 2K21, die game kost 70 dollar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, de versie voor huidige consoles kost 60 dollar.

Ubisoft noteerde in het eerste fiscale kwartaal van 2020 een omzet van 410 miljoen euro, meer dan de 335 miljoen euro die het bedrijf had verwacht. Het bedrijf zegt dat Tom Clancy's Rainbow Six Siege meer actieve spelers wist te trekken en 30 procent meer omzet genereerde dan een jaar eerder. Bij Assassin's Creed is de omzet op jaarbasis gestegen met ruim 60 procent. In de kwartaalcijfers gaat Ubisoft ook in op de recente beschuldigingen van wangedrag en zegt Guillemot 'ingrijpende veranderingen' in werking te willen stellen om ervoor te zorgen dat de Ubisoft-werknemers in een 'veilig en inclusief' bedrijf werken.