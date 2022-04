Take-Two-ceo verdedigt hogere prijzen voor games voor next-genconsoles

Strauss Zelnick, de ceo van Take-Two, meldt in een interview dat hij het gerechtvaardigd vindt om de hogere prijs van 70 dollar te vragen voor NBA 2K21 voor next-genconsoles. Hij stelt onder meer dat er vandaag de dag veel hogere kosten worden gemaakt.

In een interview met Protocol gaat Zelnick in op de vraag waarom hij de nieuwe basketbalgame het juiste product vindt om de sprong van 60 naar 70 dollar te maken. De Take-Two-baas stelt vast dat voor de duur van bijna vijftien jaar geen prijsverhoging aan de orde is geweest en dat de productiekosten met 200 tot 300 procent zijn gestegen. Ook stelt hij dat er nu een veel grotere game voor die 60 of 70 dollar wordt afgeleverd dan tien jaar geleden het geval was voor 60 dollar.

Daarbij benadrukt Zelnick dat de mogelijkheid om online geld uit te geven bij NBA 2K21 geheel optioneel is en dat het geen free-to-play-game is. De interviewer stelde ook een vraag of de wisselende prijzen en de verschillende monetization-methodes bedoeld zijn om zoveel mogelijk geld binnen te harken. Daarop zegt Zelnick dat het doel van Take-Two niet zozeer het maximaliseren van de omzetcijfers behelst, maar het bieden van de beste entertainmentervaringen door middel van het richten op kwaliteit.

In juli gaf een onderzoeksbureau al aan dat meerdere uitgevers overwegen om de prijzen van hun games voor de next-genconsoles te verhogen. Dit bureau kwam toen al met de vaststelling dat de kosten voor de productie van titels voor de PS5 en Xbox Series X omhoog zijn gegaan met 200 tot 300 procent.

In de zomer maakte 2K Games bekend dat NBA 2K21 60 dollar zal kosten voor de PlayStation 4 en de Xbox One, maar dat de versie voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X een prijs van 70 dollar krijgt. 2K Games valt net als Rockstar onder Take-Two. Ubisoft zei eerder bij monde van ceo Yves Guillemot dat de next-gengames die voor het einde van dit jaar uitkomen nog geen hogere prijs zullen krijgen. Hij liet echter wel in het midden of dat gaat veranderen voor de titels die volgend jaar uitkomen.