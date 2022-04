GoPro brengt Hero 9 Black met 5k-video en tweede scherm uit voor 480 euro

GoPro brengt de Hero 9 Black-actiecamera uit voor een prijs van 480 euro. Deze opvolger van de Hero 8 Black heeft enkele verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger, waaronder de mogelijkheid om de lensbescherming te vervangen en een hogere resolutie van de sensor.

De Hero 9 Black beschikt over een nieuwe 1/2,3"-sensor met een resolutie van 23,6 megapixel, waar de Hero 8 een 12-megapixelsensor heeft. Video's kunnen geschoten worden in een 5k-resolutie en op basis van de videobeelden kunnen individuele frames als 14,7-megapixelfoto's opgeslagen worden. Met de reguliere fotomodus zijn afbeeldingen als jpeg- of dng-bestand te maken met een resolutie van 20 megapixel. Daarbij is ook de SuperPhoto-functie beschikbaar, waarbij de camera gemaakte foto's automatisch analyseert en ze alvast bewerkt. Ook is er een functie waarmee gebruikers in het buffergeheugen alsnog die beelden kunnen opnemen van vijftien of dertig seconden voorafgaand aan het starten van de video-opname.

Een andere vernieuwing bij de Hero 9 Black is het feit dat dit nieuwe model weer een verwijderbare glazen lenscover heeft. Bij de Hero 8 Black was alleen sprake van een vaste cover. Daar kwam de nodige kritiek op, omdat dat betekende dat de camera in feite kan worden weggegooid als er bijvoorbeeld een ster in de lensbescherming kwam door de inslag van een steentje. De cover van de Hero 9 Black is voorzien van Corning Gorilla Glass en heeft volgens de fabrikant een plat ontwerp dat vervorming onder water moet voorkomen. De nieuwe camera is nog altijd tot tien meter waterdicht.

De camera beschikt over een 1,4"-frontscherm dat video kan weergeven, waar de voorgangers het zonder een dergelijk scherm aan de voorkant moeten doen. Het scherm is bedoeld om de camera geschikter te maken voor vloggers en voor gebruik als webcam. Verder is het aanraakgevoelige scherm op de achterkant zestien procent groter in vergelijking met de voorganger. De Hero 9 Black is wat het formaat betreft wat groter dan de Hero 8 Black, maar heeft ook een grotere accu met een capaciteit van 1720mAh tegenover 1220mAh. Volgens de fabrikant gaat het om een herontworpen lithium-ionaccu voor de Hero 9 Black.

GoPro zegt dat de aanwezigheid van HyperSmooth 3.0 betekent dat alle stabilisatieopties bij alle resoluties en framerates beschikbaar zijn. In feite komt hiermee de stabilisatie van de Max-camera beschikbaar voor de Hero 9 Black. Verder kan het beeld in horizontale oriëntatie worden rechtgezet, zodat dat niet meer in de bijbehorende app hoeft te gebeuren. Voor het opnemen van timelapses in combinatie met beeldstabilisatie is er TimeWarp 3.0, een nieuwere versie van de functie die al in de Hero 8 zat. Deze functie is nu ook in 4k beschikbaar.

De nieuwe actiecamera is met de meegeleverde usb-c-kabel met een computer te verbinden om dienst te doen als webcam. Daarbij kan een resolutie van 1080p worden gehaald met een beeldhoek van 132 graden. Deze webcammodus is alleen nog beschikbaar voor macOS; voor Windows zit het nog in bèta.

De Hero 9 Black is vanaf 16 september te verkrijgen in Nederland, voor een prijs van 480 euro. De camera wordt standaard geleverd in een nieuwe draagtas/koffer. Later komt onder meer ook de Max Lens Mod beschikbaar, voor een beeldhoek van 155 graden en videostabilisatie bij 2,7k-video's met 60fps.