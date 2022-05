GoPro brengt macOS-app uit waarmee Hero8 Black als webcam gebruikt kan worden

GoPro heeft een bètaversie van zijn Webcam-app uitgebracht. Hiermee kunnen gebruikers van macOS hun GoPro Hero8 Black als usb-webcam gebruiken. Het bedrijf laat daarnaast weten dat een Windows-versie van de software in de maak is.

GoPro kondigt de nieuwe functionaliteit aan op zijn website. De app werkt alleen met de GoPro Hero8 Black. Om deze actioncam aan te sluiten op een Mac-computer, moeten gebruikers eerst de meest recente firmware voor de camera installeren. Vervolgens dient de Webcam-desktop-app geïnstalleerd te worden. De camera kan worden aangesloten met een usb-c-kabel. Verder zijn er geen accessoires nodig, hoewel een standaard of statief wel aan te raden is, zo meldt het bedrijf.

De nieuwe functionaliteit werkt onder andere met Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, en Discord. In Google Chrome kan de app overweg met Zoom, YouTube Live en Webex. Engadget schrijft dat de software ook werkt met de webversie van Slack. De nieuwe app werkt ook nog niet op Windows-pc's, maar een versie voor dat besturingssysteem is momenteel al wel in ontwikkeling, zo meldt het bedrijf. Het is niet duidelijk wanneer deze variant uitkomt.

GoPro is niet het eerste bedrijf dat zo'n webcamtool aanbiedt voor zijn gebruikers. Andere camerafabrikanten brachten eerder al soortgelijke apps uit. Zo kwamen eerder bijvoorbeeld Fujifilm, Panasonic, Olympus, en Canon met webcamapps voor hun camera's.

De GoPro Hero8 Black