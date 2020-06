Panasonic brengt Windows-app uit om systeemcamera's als webcam in te zetten

Panasonic heeft Windows-software genaamd Lumix Tether for Streaming uitgebracht. Daarmee kunnen gebruikers van een aantal systeemcamera's hun toestellen relatief eenvoudig inzetten als webcam.

Lumix Tether for Streaming is een bètaversie en wordt dus nog verder ontwikkeld. Met de nieuwe software borduurt Panasonic voort op de bestaande Lumix Tether-software, waarmee het al mogelijk is om camera's bedraad op een computer aan te sluiten om bijvoorbeeld gemaakte foto's meteen op de monitor te kunnen bekijken of een camerabeeld te kunnen zien voor het maken van foto's of video's.

Bij de al bestaande Lumix Tether-software komt er ook een interface in beeld en is bijvoorbeeld het vierkantje voor het weergeven van het focusgebied ook zichtbaar. Deze grafische items zijn ongewenst wanneer de beelden gebruikt worden voor videobelsessies. In de nieuwe Lumix Tether for Streaming-software is daarom een liveview-modus toegevoegd zonder dergelijke storende elementen, zodat de videobeelden geschikt zijn om te capturen met andere software, zoals Open Broadcaster Software.

De nieuwe software werkt alleen in combinatie met de G9, GH5 en GH5s en de S1, S1R en S1H; de drie eerstgenoemde toestellen zijn mft -camera's en de drie S1-camera's zijn toestellen met een fullframesensor.

Eerder brachten Fujifilm en Canon ook al dergelijke software uit. Dit soort software maakt het eenvoudiger om het beeld van een camera in te zetten voor videostreams, omdat de meeste computers niet zomaar het videosignaal van een via usb of hdmi aangesloten camera kunnen gebruiken. Daar is veelal aparte software voor nodig