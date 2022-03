Sony brengt gratis software uit om systeemcamera's in te zetten als webcam

Sony komt met een softwarepakket waarmee het mogelijk wordt om digitale camera's als webcam te gebruiken op Windows 10. Naast de software is alleen een usb-kabel nodig. Sony zegt dat er 35 camera's worden ondersteund.

Het programma heet Imaging Edge Webcam. Met de gratis software is een Sony-camera met een usb-kabel aan te sluiten op een pc en in te zetten als traditionele webcam. Er is verder geen externe hardware nodig. Sony raadt in de instructies aan om de camera op de automatische modus te zetten. Het is alleen mogelijk beeld via de camera te krijgen; voor geluid is nog een externe microfoon nodig.

Volgens Sony werkt Imaging Edge Webcam met 35 camera's van het bedrijf. Daaronder vallen A-camera's, waaronder de recent aangekondigde A7S III, en de speciale 'vlogcamera's' zoals de ZV-1. De software is vooralsnog alleen beschikbaar op Windows 10. Sony maakt geen melding van een eventuele macOS-versie.

Sinds de coronapandemie is uitgebroken is de vraag naar webcams sterk gestegen. Sony is dan ook niet het eerste bedrijf dat systeemcamera's beschikbaar maakt als webcam. Onlangs deden bijvoorbeeld Fujifilm, Panasonic en Olympus dat ook.