Sony A7S III-camera met 4k120fps-filmfunctie kost 4200 euro

Sony heeft zijn A7S III-camera onthuld. Het toestel krijgt een nieuwe 12-megapixelsensor en kan 4k-video's opnemen met maximaal 120fps. Via de hdmi-aansluiting kan de camera 16bit-rawvideo's uitsturen. Het toestel krijgt een adviesprijs van 4200 euro.

Sony gebruikt een bsi-cmos van het fullframeformaat in de Sony A7S III. De 12-megapixelsensor heeft een resolutie van 4240x2832 pixels en bij 4k-opnames tot 60fps wordt de volledige breedte gebruikt. Alle pixelinformatie wordt opgenomen en verwerkt tot een video van 3840x2160 pixels. Voor opnames in 4k-resolutie met 120fps maakt de camera een uitsnede van 1,1x van de sensor, om exacte 3840x2160 pixels vast te leggen, zonder te moeten schalen.

De Sony A7S III krijgt een Bionz XR-beeldprocessor, het is de eerste camera met die nieuwe versie van de Bionz-processor. Ook nieuw zijn fasedetectiepunten op de beeldsensor, eerdere camera's in de A7S-serie hadden dat niet. De derde iteratie moet daardoor nauwkeuriger kunnen scherpstellen. Het iso-bereik van de sensor is 80-102.400 en kan digitaal uitgebreid worden naar 40-409.600. De sensor is voorzien van vijf-assige beeldstabilisatie en Sony belooft een dynamisch bereik van meer dan 15 stops bij het filmen.

Sony voorziet de camera van een elektronische zoeker met 9,44 miljoen beeldpunten en een vergroting van 0,91x. De resolutie van de evf is de hoogste tot nu toe in een digitale camera. Bij concurrenten zijn evf's te vinden met maximaal 5 miljoen beeldpunten. Verder heeft de A7S III een scherm aan de achterkant dat is uit te klappen en te kantelen. Het is voor het eerst dat een A7-camera dat heeft. Het lcd aan de achterkant heeft 1,44 miljoen beeldpunten.

De Sony A7S III is geoptimaliseerd voor 4k-video-opnames en volgens Sony kan de camera in de 4k60fps-modus dat meer dan een uur achter elkaar doen, zonder dat er oververhitting plaatsvindt. Intern is opname in 10bit met 4:2:2-codering mogelijk. Dat kan in Sony's XAVC S- en XAVC HS-formaten, die zijn gebaseerd op h264 en h265. met bitrates tot 280Mbit/s. Er is een dubbel kaartslot voor sd-kaartjes of CFexpress Type A-kaartjes. Via de hdmi 2.1-aansluiting is het mogelijk om rawvideo in 16bit uit te sturen. Veel high-end camera's kunnen rawvideo uitsturen via hdmi, maar dat is meestal beperkt tot 14bit.

Promofilmpje gemaakt met Sony A7S III