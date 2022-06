Cuphead is beschikbaar voor PlayStation 4 en kost 20 euro

Cuphead is uitgekomen voor de PlayStation 4. De game is te koop in de PlayStation Store voor 20 euro. Het actiespel met kenmerkende visuele stijl verscheen in 2017 voor de pc en Xbox One en is ook al op de Nintendo Switch verkrijgbaar.

De PlayStation 4-versie van Cuphead was eerder nog niet aangekondigd, maar is per direct verschenen. Sony meldt dat op zijn PlayStation-blog en geeft daar uitleg over de aankondigingsvideo, die gemaakt is in samenwerking met een stopmotionstudio uit Toronto.

Cuphead is een actiegame van de Canadese studio MDHR. Het spel staat bekend om zijn kenmerkende grafische stijl, die is gebaseerd op tekenfilms uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook staat de game bekend om zijn hoge moeilijkheidsgraad. Tweakers publiceerde in 2017 een review van Cuphead.

Er is ook een uitbreiding voor de game op komst. Die dlc krijgt de naam The Delicious Last Course en moet later dit jaar verschijnen voor alle platforms waarop de game beschikbaar is. Wat de dlc gaat kosten, is nog niet bekendgemaakt.