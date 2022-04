Netflix brengt animatieserie gebaseerd op indiegame Cuphead op 18 februari uit

Netflix toont een nieuwe trailer van The Cuphead Show en maakt bekend dat de animatieserie vanaf 18 februari te zien is. De streamingdienst kondigde de serie op basis van de indiegame in 2019 aan. De serie heeft dezelfde klassieke animatiestijl als de game.

The Cuphead Show bestaat uit twaalf afleveringen van twaalf minuten per stuk. Uit de nieuwe trailer is op te maken dat verschillende personages uit de game ook in de serie zitten. Naast hoofdpersonage Cuphead en zijn broer Mugman, gaat het ook om bazen waar spelers tegen moeten vechten in de game. Ook zit Ms. Chalice in de serie. Dat is een personage dat nog niet in het spel zit, maar daarin wel zal verschijnen via de dlc Cuphead: The Delicious Last Course, die op 30 juni verschijnt.

Cuphead kwam in 2017 uit en is verschenen voor consoles en pc. De game is gemaakt en uitgegeven door Studio MDHR en geïnspireerd op klassieke Amerikaanse cartoons zoals de oude Walt Disney-filmpjes uit de jaren dertig van de vorige eeuw. De game staat daarnaast bekend om de hoge moeilijkheidsgraad. In 2019 kondigde Netflix de komst van de Cuphead-serie aan. Tweakers publiceerde in 2017 een review van de game Cuphead.