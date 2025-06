Netflix bevestigt cloudgaming voor pc's en tv's te onderzoeken

Netflix' vicepresident voor gameontwikkeling Mike Verdu bevestigt dat het bedrijf cloudgaming 'serieus onderzoekt'. Eerder verschenen er al vacatures voor zo'n dienst. De cloudgaming zou vooral voor tv's en pc's bedoeld zijn.

Verdu zegt volgens Protocol dat het bedrijf cloudgaming op dezelfde manier wil benaderen als hoe het smartphonegames heeft aangepakt: "Begin klein, wees bescheiden, wees bedachtzaam, maar het is wel een stap waarvan ik denk dat we hem moeten zetten." Er zijn nog niet veel details bekend over de dienst, maar Verdu suggereerde volgens Protocol niet alleen casual games naar tv's te willen brengen.

Hoe die games bestuurd moeten worden, is ook nog niet duidelijk. Verdu wilde niet ingaan op de vraag of Netflix zelf een gamecontroller wil ontwikkelen, zoals Google deed met Stadia. Wel zei hij dat de cloudgamingtitels niet met tv-afstandsbedieningen bestuurd zouden worden. Onlangs stopte Google juist met Stadia, maar Verdu ziet dat niet als een reden om er ook mee te stoppen. "Stadia was een technisch succes", zegt Verdu volgens TechCrunch. "Er waren wel wat problemen met het verdienmodel." Volgens TechCrunch is er vooralsnog geen sprake van console- of VR-gaming.

Om de ontwikkeling van eigen games te versnellen, maakt Verdu bekend dat Netflix een vijfde gamestudio gaat openen. Deze komt in Zuid-Californië en wordt geleid door Chacko Sonny, voormalig Blizzard-topman die executive producer was bij Overwatch 2. Sonny vertrok een jaar geleden bij Blizzard.

Netflix maakte bij de kwartaalcijfers bekend nu 55 games in ontwikkeling te hebben, waarmee het bedrijf vermoedelijk doelt op de smartphonegames. Nu biedt Netflix 35 smartphonespellen aan. Het bedrijf wil voor een deel focussen op Netflix-series om op basis hiervan games te maken.