Google bleef het lang ontkennen, maar stopt toch met Stadia

Google Stadia is sinds gisteren killed by Google. Het gamestreamingplatform trok niet genoeg spelers, maar had wel een trouwe schare fans. Wat is er gebeurd in de drie jaar dat Stadia heeft geleefd en komt er een doorstart onder een andere naam, bij een ander bedrijf?

Bij de aankondiging van Google Stadia verschenen er onmiddellijk reacties die verwezen naar Googles reputatie om zijn diensten de nek om te draaien als die niet snel en goed genoeg presteren. Google+, Allo, Hangouts en Inbox werden erbij gehaald als voorbeelden. Desalniettemin leek Google echt toegewijd aan Stadia. Het beloofde 4k-resoluties op 60fps en als het de beloften kon waarmaken met acceptabele latency, zou menigeen wellicht zijn console of gaming-pc van de hand doen.

Google heeft veel geïnvesteerd in Stadia

Het Stadia-team was in de afgelopen drie jaar niet alleen voortdurend bezig met de ontwikkeling van het platform zelf, het investeerde uiteraard ook in games ervoor. Het aantal bij de release in 2019 beschikbare games was 22, maar Google beloofde in 2020 meer dan 120 games toe te voegen aan de dienst. In 2021 committeerde het zich aan meer dan 100 games en dit jaar bleef het bedrijf dat aantal herhalen. Wat het totaal nu is, is moeilijk te bepalen nu de Stadia-gameswinkel gesloten is, maar Wikipedia spreekt van 290 games, waarvan het merendeel ook daadwerkelijk is uitgekomen.

Daarnaast werd Stadia gestaag uitgebreid naar nieuwe platforms: LG's webOS, Android TV, desktops en macOS via Safari ondersteunen allemaal Stadia. Ook kreeg het cloudgamingplatform nieuwe features, zoals de mogelijkheid om een smartphone als controller te gebruiken, 1440p-ondersteuning, gratis games voor Pro-abonnees, ondersteuning voor bèta’s, voicechat en platform exclusives.

Tekens aan de wand

Toch waren de reputatie van Google en de scepsis bij een deel van het publiek niet de enige tekens aan de wand over het lot van Stadia. In 2021, nadat de dienst net een jaar beschikbaar was, besloot Google alweer om de ontwikkeling van zijn eigen Stadia-games te stoppen. Het bedrijf zou wel gewoon doorgaan met Stadia zelf en er nog steeds volledig achter staan, maar het zou zich niet meer bezig houden met gameontwikkeling. Dat is op zich ook niet wereldschokkend voor een bedrijf dat zich tot dat moment nooit met deze tak van sport had ingelaten. Toch was dit ontnuchterend nieuws, zo kort na de release. De sceptici voelden zich al bijna in hun vermoedens bevestigd.

Daaropvolgend vertrok ook een aantal kopstukken van de Google Stadia-afdeling. John Justice, head of product, verliet Google enkele maanden na het sluiten van de studio’s en Jack Buser, Stadia's director for games, deed dat later dat jaar ook, hoewel laatstgenoemde elders binnen Google actief bleef.

Op het gebied van geruchten viel er ook wat te lezen over Stadia. Business Insider wist op basis van zijn bronnen te melden dat Google zijn focus verlegde van een gamestreamingdienst voor eindgebruikers naar een voor bedrijven. Onder andere Peloton, Bungie en Capcom zouden daar interesse in hebben. Die bedrijven zouden de dienst dan weer aan consumenten kunnen aanbieden. Zo bood de Amerikaanse telecomprovider AT&T eerder al de game Batman: Arkham Knight via streaming aan, met behulp van Google-technologie die alleen niet de Google-naam droeg. Dat wordt ook wel een white-label product genoemd. Peloton zou, ook weer zonder vermelding van Google, de technologie gebruiken voor de games in zijn slimme fitnessapparatuur.

Naar de buitenwereld toe hield Googles Stadia-afdeling altijd vol dat ze niet zou verdwijnen. Slechts twee maanden geleden liet Google nog weten: “Stadia wordt niet afgesloten. We verzekeren je dat we altijd bezig zijn met meer geweldige games naar het platform en naar Stadia Pro brengen.”

Naast sceptici ook een harde kern van fans

Natuurlijk is het de moeite waard om aandacht te schenken aan de reputatie van Google en ontwikkelingen op het gebied van firstpartygames en vertrekkende kopstukken, maar hoe zit het met de dienst zélf? De nukken van Google en sceptische fans, die elkaar wellicht ook nog eens versterken, zijn natuurlijk bijzaak als Stadia simpelweg heel goed functioneert.

Die verdiensten had Google Stadia wel degelijk, aldus fans en reviewers. Tweakers keek begin 2021, dus grofweg een jaar na de release, ook naar de kwaliteit van de dienst. De conclusies in een notendop: de games starten snel, installeren en updaten is niet nodig, en je kunt zelf kiezen op welk scherm je speelt, wat een zeer gemakkelijk totaalpakket vormt. Daarnaast concludeerde Tweakers dat het gratis aanbod van Stadia een betere keus is dan de gratis variant van concurrent GeForce Now. Wat latency betreft, het grootste pijnpunt van gamestreaming, werd geoordeeld dat dat 'voor veel games goed te doen' was, mits gebruik werd gemaakt van een bekabelde internetverbinding.

Dat sentiment leeft ook onder een harde kern Stadia-liefhebbers in de Tweakers-community. Het nieuws wordt daar dan ook met teleurstelling ontvangen. Die teleurstelling zit hem er vooral in dat users daar ook vonden dat de dienst zo ontzettend veel gebruiksgemak bood. Ze ervaren het natuurlijk wel als een troost dat alle aankopen teruggedraaid worden en ze hun geld terugkrijgen.

Stadia zou niet het aantal spelers hebben aangetrokken waarop Google had gehoopt. Wat de community betreft is dat een begrijpelijke motivatie om een dienst stop te zetten, maar men is er ook redelijk eensgezind over dat de dienst een grotere gamebibliotheek had mogen hebben. Volgens de community waren de spelers dan vanzelf naar Stadia gekomen.

Het ontwikkelteam werkte tot het laatste moment door, schijnbaar zonder kennis van het naderende einde

Stadia's nieuwe interface op desktops, net geïntroduceerd

Luttele uren voordat het nieuws naar buiten kwam dat Stadia stopgezet ging worden, verscheen op 9to5Google het bericht dat de dienst op desktops nog een nieuwe interface zou krijgen. Daardoor lijkt het erop dat zelfs het ontwikkelteam niet op de hoogte was van het naderende einde. Op Reddit wordt ook een screenshot gedeeld van een vermeende e-mail van Phil Harrison, Googles vice president, die de vergadering in kwestie slechts anderhalf uur van tevoren aankondigt en erbij vermeldt: dit is vertrouwelijk en bijwonen is verplicht.

Reageerders op Reddit tekenen aan dat dergelijke e-mails vaak betekenen dat er mensen ontslagen worden. Daarover zegt Google dat 'veel van de Stadia-teamleden dit werk zullen voortzetten bij andere delen van het bedrijf', wat betekent dat een deel vermoedelijk wel op straat komt te staan.

Naast de Google-ontwikkelaars lijken de externe gameontwikkelaars nog erger verrast door het nieuws. Eurogamer heeft een round-up gemaakt van reacties van studio's op Twitter. Samengevat zeggen ze dat ze op de hoogte werden gebracht door nieuwsberichten en sociale media. Ook tonen ontwikkelaars die in de komende maanden nog games zouden uitbrengen op de dienst, hun twijfels over of ze nog betaald gaan worden door Google.

Waar gaan we de Stadia-technologie terugzien?

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Google de voor Stadia opgebouwde technologie maar heel weinig zal gebruiken, zeker aangezien de liefhebbers juist onderstrepen hoe goed de dienst functioneert. Google zelf is daar in zijn aankondiging erg terughoudend in. Het zegt dat het de Stadia-tech wil verwerken in delen van YouTube, Google Play en zijn AR-producten, maar daar heeft de liefhebber die nu in de kou komt te staan, weinig aan.

Wat nog enige hoop geeft, zijn de woorden ‘en ook beschikbaar maken voor onze partners in de sector’. Zoals eerder geschreven is het geen geheim dat Google in het verleden heeft opengestaan voor het onder licentie beschikbaar stellen van Stadia. AT&T deed dat met Arkham Knight en naar verluidt Peloton met zijn work-outapparatuur ook. Sony, diens dochter Bungie en Capcom zouden in februari ook in gesprek geweest zijn met Google over het gebruik van Google Stream.

Veel gebruikers in het GoT-topic hopen op een soort doorstart van Stadia, zo niet bij Google, dan wellicht bij een andere partij, onder een andere naam. Kijkend naar de bekendmakingen en geruchten op dit gebied lijkt dat absoluut een mogelijkheid. De vraag lijkt eerder te zijn welk bedrijf dat dan gaat worden.

Praktische zaken: geld terug wel, bluetoothdrivers voor de controller niet?

De Stadia-controller werkt ook op andere apparaten, maar alleen met een bekabelde verbinding. In Stadia kan hij werken via wifi, maar dat is beperkt tot alleen dat gebruiksscenario. Het apparaat heeft ook bluetooth aan boord, maar dat wordt alleen gebruikt voor de initiële set-up. Het zou Google sieren om de e-wasteberg wat te verminderen door deze controller volledig bruikbaar te maken op andere manieren. Daar heeft het bedrijf tot nu toe niets over bekendgemaakt.

Google heeft wel toegezegd dat gebruikers hun geld terugkrijgen voor alle hardwareaankopen in Googles eigen webwinkel en alle gameaankopen in de Stadia-winkel. Liefhebbers verliezen dus weliswaar een platform dat ze graag hadden zien slagen, maar monetair gezien worden ze tenminste nog schadeloos gesteld. Google zal waarschijnlijk gedacht hebben dat het de killed by Google-kritiek niet kan vermijden, maar de robbed by Google-kritiek nog wel.