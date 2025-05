YouTube bevestigt experiment waarbij kijken in 4k betaalde optie is

Diverse gebruikers van YouTube hebben screenshots gedeeld, waaruit op te maken is dat de 4k-weergave een abonnement vereist. Tot nu toe vereiste het bekijken van video's in 4k geen abonnement. YouTube bevestigt dat het gaat om een experiment.

Bij de screenshots in kwestie staat bij de optie om te wisselen naar 4k de tekst 'Premium - tap to upgrade'. Daarbij gaat het om het YouTube Premium-abonnement, dat in de Benelux 12 euro per maand kost en onder meer de advertenties weghaalt bij video's. De eerste post op Reddit is van 4 september, daarna was er nog een op 8 september en op 20 september. De melding lijkt te staan bij een beperkt aantal gebruikers.

Volgens YouTube gaat het om een experiment waarbij YouTube de voorkeuren van abonnees en niet-abonnees probeert te achterhalen. YouTube Premium heeft wereldwijd volgens het bedrijf rond 50 miljoen abonnees.