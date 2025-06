YouTube Music en Premium hebben samen 80 miljoen abonnees

YouTubes abonnementen Music en Premium hebben sinds september samen tachtig miljoen abonnees. Dat is dertig miljoen meer dan een jaar eerder. YouTube Premium kost minimaal 7 euro per maand en Music Premium kost 10 euro per maand.

Die tachtig miljoen abonnees zijn niet allemaal betalende gebruikers; in dit cijfer zit namelijk ook een aantal gebruikers met een proefabonnement. Hoeveel gebruikers daadwerkelijk betalen voor YouTube Music of Premium, is niet duidelijk. YouTube zegt wel dat de twee diensten dertig miljoen meer abonnees hebben dan een jaar eerder. In februari 2020 hadden de twee diensten nog twintig miljoen abonnees.

Een deel van de opbrengsten gaat naar de muziekbranche. De streamingdienst maakte in september bekend in een jaar tijd zes miljard dollar aan muziekbedrijven en instellingen te hebben betaald. Dertig procent daarvan kwam van user generated content, waarmee het bedrijf doelt op video's die gebruikers uploaden en muziek van derden bevatten.

YouTube biedt nu vier abonnementen aan. Voor muziekdienst YouTube Music is er Music Premium, waarmee abonnees zonder reclame naar muziek kunnen luisteren, en bijvoorbeeld ook muziek kunnen downloaden. Dit abonnement kost tien euro per maand. Bij de videodienst YouTube is er Premium Lite en Premium. Premium Lite biedt alleen advertentievrije video's aan voor 7 euro per maand. Met YouTube Premium kunnen abonnees bijvoorbeeld ook video's downloaden en krijgen ze toegang tot YouTube Music Premium. Dit abonnement kost 12 euro per maand, of 18 euro per maand in een familieabonnement.