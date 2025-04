YouTube Music kan onlangs afgespeelde nummers voortaan automatisch downloaden

YouTube Music heeft op Android-apparaten de optie gekregen om recent afgespeelde nummers automatisch te downloaden. Gebruikers met een Premium-abonnement kunnen de functie in- of uitschakelen via het downloadsegment in de instellingen van de app.

De functie is onderdeel van 'slimme downloads' en kan tot wel 500 onlangs afgespeelde nummers downloaden. Via een slider is het exacte aantal nummers in te stellen. Daarbij wordt een schatting genoemd van de hoeveelheid data die het in beslag neemt.

Het in- of uitschakelen van de functie gaat via Downloads en opslag in de instellingen. De muziek wordt offline opgeslagen als je toestel is verbonden met wifi en er voldoende acculading over is. Vervolgens zijn de gedownloade tracks in het Downloads-segment in de instellingen te vinden.

Met YouTube Music kunnen gebruikers kiezen of ze een nummer met of zonder videoclip willen beluisteren, mits er videomateriaal beschikbaar is. In januari werd het automatisch downloaden van recent afgespeelde nummers al aangekondigd door Google, maar de uitrol is nu pas breed beschikbaar, meldt 9to5Google. Op iPhones is de functie vooralsnog niet beschikbaar.