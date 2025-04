Crucial T700 PCIe 5.0-ssd haalt snelheden van 12GB/s; is beschikbaar vanaf mei

Linus Tech Tips heeft de aankomende T700 PCIe 5.0-ssd van Crucial aan enkele tests onderworpen. Uit een test met CrystalDiskMark blijkt dat de ssd sequentiële lees- en schrijfsnelheden haalt van respectievelijk 12,4GB/s en 11,9GB/s. De T700 is vanaf mei te koop.

Presentator Linus Sebastian meldt dat de T700 PCIe 5.0-ssd over een Phison PS5026-E26-controller beschikt. Deze controller heeft een achtkanaalsontwerp, wordt ook in andere recente PCIe 5.0-ssd’s gebruikt en heeft een maximale doorvoersnelheid van 15,8GB/s, wat twee keer zoveel is als de snelheden die ssd's met een PCIe 4.0 x4-controller halen.

De NVMe-drive maakt gebruik van 3d-nandgeheugen van Micron met 232 lagen dat in 2022 is aangekondigd. Hoeveel de PCIe 5.0-ssd zal kosten, is nog niet duidelijk. Crucial heeft via Twitter bekendgemaakt dat de ssd vanaf mei te koop zal zijn.