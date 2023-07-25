Crucial introduceert externe ssd X10 Pro met leessnelheden tot 2100MB/s

Micron heeft met de Crucial X10 Pro zijn snelste externe ssd tot nu toe uitgebracht. De ssd kan lezen tot 2100MB/s, schrijven gaat met maximaal 2000MB/s. Daarnaast heeft het bedrijf de X9 Pro uitgebracht, die goedkoper is maar langzamer kan lezen en schrijven.

Beide ssd's hebben tlc-nandgeheugen van Micron, komen in capaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB, hebben IP55-certificeringen en hebben een USB-C-aansluiting. De X10 Pro ondersteunt USB 3.2 Gen2 tot 20Gbit/s, meet 65mmx50mm en kost 143,90 euro voor de 1TB-versie. De 2TB-versie kost 232,46 euro en de 4TB-variant heeft een adviesprijs van 375,14 euro.

De X9 Pro ondersteunt sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 1050MB/s. Deze schijf ondersteunt USB 3.2 Gen2 tot 10Gbit/s. Deze ssd heeft dezelfde afmetingen als de X10 Pro. De X9 Pro kost 99,62 euro voor de 1TB-versie, 177,11 euro voor de 2TB-variant en 321,02 euro voor het 4TB-exemplaar. Micron zegt dat beide ssd's per direct beschikbaar zijn.

Crucial X9 Pro en X10 ProCrucial X9 Pro en X10 Pro

Links de X9 Pro, rechts de X10 Pro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 25-07-2023 21:02 39

25-07-2023 • 21:02

39

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Crucial X9 Pro

geen prijs bekend

Crucial X10 Pro

vanaf € 189,81

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Reacties (39)

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Server.1968 25 juli 2023 21:19
Leuk hoe SSD nu al in 4 TB leverbaar is. Nog even wachten op een wat vriendelijker prijs.
Thomg @Server.196825 juli 2023 21:21
Je kan zelf anders ook een 4TB M.2 SSD kopen en hier zelf een enclosure omheen doen. Stukje goedkoper.
qbig1970 @Thomg26 juli 2023 00:54
Maar niet de snelheid als deze Crucials...

Ik heb idd voor 50,= een 1TB ssd aan mijn Xbox One X gehangen, maar zo snel als de ssd's in het artikel? nee.

https://www.megekko.nl/pr...t-storage-drive-enclosure

https://www.megekko.nl/pr...-5-SATA/PNY-CS900-1TB-SSD
mjl @qbig197026 juli 2023 02:45
Dat zijn de sequential read en write snelheden, leuke indicatie maar nooit de echte performance. Daarnaast krijg je ook last van de warmte, de behuizing meter die wel goed kwijt kunnen. Zowel deze Crucials uit de advertorial als AliExpress/Amazon behuizingen moeten dat wel goed op orde hebben.

Die Orico behuizing is overigens niet 1 kabel voor beide disks, is 2 ssd’s met individuele aansluiting.

Jou voorbeeld met de 2.5” SSD is sata, al veel langzamer dan NVME kan zijn.

Een eerlijker vergelijk zou zijn deze case:
AliExpress. €43,77 ORICO 20Gbps M2 NVME SSD Case
https://a.aliexpress.com/_EHc5AG3

En een 4TB NVME SSD 179 euro:
uitvoering: Corsair MP600 CORE XT 4TB

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 22:28]

EstiematiesEnzo @mjl27 juli 2023 17:10
Had laatst een 1TB nvme en een Orico 10hbps behuizing gehaald. Helft goedkoper dan een kant en klare externe SSD en 2/3x zo snel. Denk dat ik amper 70 euro had uitgegeven :/
mjl @EstiematiesEnzo27 juli 2023 21:22
Klopt die Orico spullen zijn nog best te pruimen vanaf Ali :)

Goed zorgen dat de koeling in orde is (juiste dikte koel plakjes spul (heeft dat een naam??) ) tussen NVME SSD en behuizing is wel belangrijk.

Overigens hebben ze nu ook 20 mbps behuizingen, wel wat duurder maar altijd voordeliger dan deze kant en klaar oplossing.

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 22:28]

EstiematiesEnzo @mjl28 juli 2023 09:56
Inderdaad, heb denk ik wel 5 uur aan research erin gestopt en dit kwam bij mij het beste naar voren. Het enige mindpunt is de stijve USB-C kabel. Die is zo stijf dat als je maar naar je drive kijkt hij loskoppelt, nieuw kabel gekocht en werkt prima.
i-chat @Thomg26 juli 2023 00:59
nóg goedkoper is het om meedere ssd's te cobineren

behuizing - random amazon ding: 2x nvme slots, usb 3 10gbit/s @ 70 euro. + 2x uitvoering: Lexar NM620 2TB voor 72 per stuk..

dus voor 220 euro heb je dan een 4TB x9 pro... ruim 100 goedkoper ....

of wat dacht je van deze : 110 euro voor een usb4 40gbit, met 1 van die 2tb schijfjes kom je dan op 182 euro. (+/- 50 goedkoper dan de x10 pro 2TB, of 330 voor een 4tb versie met de crucial p3 (qlc) heel vermoedelijk zou dan wel eens intern dezelfde ssd kunnen zijn. en zou als de controler een beetje redelijk is dus anderhalf keer (op papier) zo snel zijn kunnen zijn.. voor zo'n 40 euro goedkoper.

als ik dan naar de specs van die ssd kijk dan moet je met deze ssd makkelijk boven die magische 20gbit/s usb3 standaard kunnen komen (met snelheden volgens weerkers van rond de 3~3,5k als je hem aansluit op een usb4 poort

offtopic:
reden waarom ik deze grote ssd niet zou aanraden voor dat goedkopere behuizinkje is omdat die A te traag zijn voor een 8TB ssd @10gbit/s en B de prijs daarvan onrealistisch hoog word voor de uiteindelijke prestatie.
player-x @i-chat26 juli 2023 07:41
Jep, werkt perfect, heb verschillende ge-recyclede NVMe drives hier, in NVMe-USB behuizingen liggen, de meeste zijn gewoon goedkope behuizingen die voor minder dan €15 koopt op Ali, en je hebt dan een snelle betrouwbare usb drive.

De snelste die ik heb is een 20Gbit USB behuizing met mijn oude C:\ een Samsung 970 Evo Plus 2TB er in, daar haal 95% van de max USB snelheid mee.
En die zijn te koop voor rond de €35, je moet alleen wel opletten dat je er een koopt met de juiste controller chip er in.
qbig1970 @i-chat26 juli 2023 11:59
als je dan toch bezig bent...: https://nl.hardware.info/...me-ssdrs-bij-apex-storage
mjl @i-chat27 juli 2023 21:25
Die behuizing is 2x 10Gbit/s maar is ook individuele aansturing (zitten 2 USB c aansluitingen op 1 per SSD), dus niet te vergelijken.

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 22:28]

Verwijderd 25 juli 2023 23:54
Ik raad dit aan een M2 Adapter veel goedkoper en je kan opslag veranderen.

M2 Adapter: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
M2 ssd:
https://tweakers.net/pric...-nm710-2tb/specificaties/

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 22:28]

Kimbo72 @Verwijderd26 juli 2023 00:34
Deze M2 Adapter zo ik nooit meer kopen.

Heb hem gehad mee dat ding ging steeds uitzich zelf aan en bij het overzetten steeds uit zodat het er op schrijven van data onmogelijk is.

Ik heb nu deze en die doet wel zijn werk goed.
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
datakiller @Kimbo7226 juli 2023 05:08
Ging ook reageren hadden hier een andere maar wel zelfde merk (35euro toen) recent nog eens nodig gehad, na een nachtje in de PC te zitten... kapot heeft in totaal pak 2dagen dienst gedaan, 1x om een schijf te backuppen, en de 2de poging recent om data over te zetten (maar zo ver zijn we dus niet gekomen).

Heb nu een goedkopere gekocht, exact dezelfde als de link die jij post.
Kimbo72 @datakiller26 juli 2023 18:26
Ik heb het gevoel dat er in die adapter een energie besparende chip zit dit zijn werk iets te goed doen.
datakiller @Kimbo7226 juli 2023 20:04
Goh hier zat die gewoon in, en bij insteken zie je een power ledje die altijd aan is bij power, die ging dus niet meer op meerdere toestellen :/ gewoon na een nachtje insteken zonder activiteit bvb transferen van files.
Verwijderd @Kimbo7226 juli 2023 10:16
Bedankt voor het melden ik heb ook de link veranderd voor de zekerheid naar die van u. tot nu toe bij mij werkt die gelukkig decent.
Kimbo72 @Verwijderd26 juli 2023 18:27
Bedankt voor het delen.
xiphoid 25 juli 2023 21:51
Zijn er niet thunderbolt 3 adapters naar nvme chip ssd die hogere snelheden kunnen lezen tot 40gbit in principe, startech heeft meestal wel van dat soort kastje en kabels, net als otherworld computing.
i-chat @xiphoid26 juli 2023 01:02
@xiphoid TB3 wil je eigenlijk nooit hebben omdat de meeste TB3 controllers niet backwards comptible zijn, dan moet je dus USB4 controllers hebben die zijn eigenlijk altijd TB4 usb4 40gbit/s (soms TB3) en altijd usb3.2 20/10/5 gbit/s compatible. zie mijn andere post voor een voorbeeld
xiphoid @i-chat26 juli 2023 07:37
Bedankt voor de info, reading now..
Toff 25 juli 2023 22:46
Heb hier een paar Samsung T7's, die een stuk vriendelijker geprijsd zijn: uitvoering: Samsung Portable SSD T7 2TB Grijs
Sowieso prijzen en snelheden waar we tot voor kort alleen maar van konden dromen, al is de werkelijk behaalde snelheid uiteraard ook afhankelijk van de juiste ondersteuning van de USB-poort op de computer.
Kimbo72 @Toff26 juli 2023 00:29
De helft minder snel.
i-chat @Toff26 juli 2023 01:08
ik had een iets oudere samsung T5 1tb die op mijn macbook AIR m1 (basis model) voor extra opslag zorgde, daar draaide gewoon stottervrij geinstalleerde software vanaf zoals garageband en een enkele game waaronder DOS2. zonder merkbaar verschil had ik ineens 1,25 tb in plaats van 0,25 ik hoofde letterlijk alleen de ssd erin te stoppen, een apple native bestandsformaat te formateren en ik kon de apps er zo heenslepen, zelfs nog makkelijker dan onder linux :O (naja appImage zou populairder kunnen worden en dan werkt het onder onder linux, maar je zult mijn punt wel snappen).
ChopperGunnerNL @Toff26 juli 2023 23:30
T7 is de helft qua snelheid en is ook een beruchte SSD voor warmteproblemen.
De SSD gaat namelijk throttlen na verloop van tijd gezien deze zeer snel erg heet wordt.
Als je veel grote bestanden aan een stuk door aan het overschrijven bent dan moet je al bijna een ventilator erop zetten om te voorkomen dat de snelheiden niet inkakken.

Maar goed ik moet nog een andere SSD tegenkomen die dezelfde prijs/kwaliteit verhouding heeft als de T7. Prima SSD verder.
Toff @ChopperGunnerNL26 juli 2023 23:48
T7 is de helft qua snelheid en is ook een beruchte SSD voor warmteproblemen.
De SSD gaat namelijk throttlen na verloop van tijd gezien deze zeer snel erg heet wordt.
Als je veel grote bestanden aan een stuk door aan het overschrijven bent dan moet je al bijna een ventilator erop zetten om te voorkomen dat de snelheiden niet inkakken.

Maar goed ik moet nog een andere SSD tegenkomen die dezelfde prijs/kwaliteit verhouding heeft als de T7. Prima SSD verder.
De T7 is precies even snel als de (ook) in het artikel genoemde X9 Pro en ik heb hier geen warmteproblemen, met de "kale" aluminium versie (niet de shield). Mogelijk wordt die laatste warmer?
ChopperGunnerNL @Toff27 juli 2023 10:26
Het was meer een vergelijking met de genoemde X10 Pro, die een dubbele snelheid heeft dan de T7.

De T7 heeft hitte problemen bij intensief gebruik (had ik even moeten benoemen). Wanneer je bijvoorbeeld achter elkaar veel grote bestanden aan het wegschrijven bent, wordt de T7 zo heet als de aardkern, zeker bij warme omgevingstemperatuur.

De T7 shield heeft dit probleem gek genoeg niet. Ook de T5 had hier geen last van.
kywr 25 juli 2023 23:37
Dacht dat 3.2 Gen2 20Gbit/s alweer een dode standaard was, dus grappig om te zien dat er toch nog producten mee worden uitgevoerd. Of is dit weer iets anders van Gen 2 2x2?

Op een Macbook zal je blijven steken op 10 Gbit/s, aangezien zij de 3.2 Gen 2 20GBit/s standaard niet ondersteunen op hun usb c poort. Wil je sneller dan 10 Gbit/s moet je voor een Thunderbolt SSD/enclosure gaan.

[Reactie gewijzigd door kywr op 22 juli 2024 22:28]

i-chat @kywr26 juli 2023 01:17
volgens de tweakers net specs doen ze usb 4 (ik gok dan dus 40gbit/s degelijke usb4 behuizingen voor een enkele stick zijn er al vanaf ongeveer 100 dus daar kom je prima weg... ik de praktijk zou ik zeggen dat ik het verschil tussen 20 en 10 nooit gemerkt heb waar mijn usb 3.2 schijf gewoon als interne storage was geformateerd, misschien komt het omdat ik voordien altijd nog een pc met een sata ssd gewend ben geweest, en dan merk je natuurlijk wel heel weinig verschil.

overal zal het ook hebben gehopen dat een aanzienlijk deel van mijn systeem (het os) ook gewoon op de snellere interne ssd draaide en ik de externe ssd dus alleen gebruikte voor relatief eenvoudiger werk één enkele game runnen, zonder nog eens andere lees of schrijftaken te hoeven doen, of enkel data uit een persoonlijke map voorzien.
SuperDre 26 juli 2023 00:34
Dit beginnen langzaamaan leuke prijzen te worden om externe HDD's te gaan vervangen. Alhoewel je voor een 4TB SSD je een 12TB HDD kunt krijgen, maar toch.
Jim80 25 juli 2023 23:22
Met Samsung SSD's toch al veel miserie gehad (dataverlies). Hopelijk doet Crucial het beter.
PilatuS @Jim8025 juli 2023 23:36
Als je niet naar grotere aantallen kijkt dan je eigen ervaring zegt het alleen niets. Hier heb ik al 8 jaar 2 stuks 850 PRO draaien in mijn PC en 2 stuks T3 voor de backups. Geen enkel probleem gehad. Mijn ervaring met Samsung SSD's is dus heel goed, maar ook dit zegt dus helemaal niets over het grote plaatje.
Jim80 @PilatuS26 juli 2023 09:45
Klopt, statistisch gezien heeft mijn eigen ervaring met enkele disks geen waarde.
Een vriend van me heeft een klein bedrijfje en er al enkele tientallen versleten. het gaat wel over de recentere versies (< 2 jaar). Hij is ook niet meer te spreken over de vele errors.

Het probleem is: fouten komen pas aan het licht als je effectief een bestand probeert terug te lezen. Schijfcontroles of SMART checks zijn daarbij vrijwel waardeloos. De schijven lijken dus in orde.

Ik heb speciaal een eigen tooltje moeten maken dat periodiek van alle bestanden een SHA-256 hash neemt en vergelijkt, zo wordt elke sector van de disk gelezen. Al verschillende keren gehad dat er enkele files niet meer leesbaar waren, ondanks dat schijfcontroles en SMART stats aangeven dat er geen probleem was.

Ik zou je zeker aanraden om je backup eens volledig uit te lezen, je weet maar nooit.... zo heb ik het ook moeten ontdekken.
LEX63 26 juli 2023 07:54
Goede SSD ik heb de 2 TB uitvoering van Crucial, de iets oudere X6 portable SSD 800MB/s Snel genoeg.

Ik gebruik deze SSD meer dan 1 jaar met tevredenheid. Deze SSD is altijd verbonden met mijn notebook en is inmiddels 3391 uur in gebruik.

De SSD is compact, licht en bied veel opslag. Je kunt hem zo in je broekzak stoppen.

Ik kan deze SSD's van Crucial aanbevelen.

[Reactie gewijzigd door LEX63 op 22 juli 2024 22:28]

bursche 26 juli 2023 08:36
.

[Reactie gewijzigd door bursche op 22 juli 2024 22:28]

Eric000 26 juli 2023 10:59
Jammer dat de SSD's zo langzaam zakken in prijs.
Er worden volgens mij enorme winsten gemaakt op deze SSD's.

Ze worden nog bewust hoog gehouden in prijs.
Af en toe zit er een prijsbreker tussen en dan moet je je slag slaan.
LEX63 @Eric00026 juli 2023 14:57
Je kunt ook een M.2 nvme enclosure bij Alie bestellen vanaf +/- €15,- 10Gbps.
of een 20/40Gbps voor +/- €40,-

en er een goedkope M.2 nvme SSD in stoppen bijvoorbeeld Samsung 980 1TB
voor 53,-

Het is maar net wat je wilt.

[Reactie gewijzigd door LEX63 op 22 juli 2024 22:28]


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