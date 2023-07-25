Crucial introduceert externe ssd X10 Pro met leessnelheden tot 2100MB/s

Micron heeft met de Crucial X10 Pro zijn snelste externe ssd tot nu toe uitgebracht. De ssd kan lezen tot 2100MB/s, schrijven gaat met maximaal 2000MB/s. Daarnaast heeft het bedrijf de X9 Pro uitgebracht, die goedkoper is maar langzamer kan lezen en schrijven.

Beide ssd's hebben tlc-nandgeheugen van Micron, komen in capaciteiten van 1TB, 2TB en 4TB, hebben IP55-certificeringen en hebben een USB-C-aansluiting. De X10 Pro ondersteunt USB 3.2 Gen2 tot 20Gbit/s, meet 65mmx50mm en kost 143,90 euro voor de 1TB-versie. De 2TB-versie kost 232,46 euro en de 4TB-variant heeft een adviesprijs van 375,14 euro.

De X9 Pro ondersteunt sequentiële lees- en schrijfsnelheden tot 1050MB/s. Deze schijf ondersteunt USB 3.2 Gen2 tot 10Gbit/s. Deze ssd heeft dezelfde afmetingen als de X10 Pro. De X9 Pro kost 99,62 euro voor de 1TB-versie, 177,11 euro voor de 2TB-variant en 321,02 euro voor het 4TB-exemplaar. Micron zegt dat beide ssd's per direct beschikbaar zijn.

Links de X9 Pro, rechts de X10 Pro